На протяжении основной части следующего года компании придётся бороться за прибыльность.

В календаре Micron Technology первого декабря завершился первый фискальный квартал 2023 года, выручка компании последовательно сократилась на 38% до $4,09 млрд, расположившись на нижней границе собственного прогноза, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снижение составило 47%. Норма прибыли сократилась до 22,9%, а чистые убытки достигли $195 млн по методике GAAP.

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Источник изображения: Micron Technology

Руководство Micron убеждено, что пиковых значений складские запасы памяти на стороне клиентов достигнут в текущем квартале и затем начнут снижаться, но нормальных значений достигнут только во второй половине следующего года. Собственная выручка Micron начнёт расти уже весной, но компании всё равно придётся на протяжении всего следующего года бороться за возвращение к прибыльности. Капитальные затраты придётся сократить до $7 млрд, что на фоне потраченных в этом году $12 млрд кажется серьёзным изменением. Расходы на покупку нового технологического оборудования и вовсе упадут в два раза. Замедлит Micron и освоение новых литографических норм, включая EUV-литографию.

Micron Technology призывает участников рынка не питать иллюзий по поводу восстановления спроса на рынке ПК. К 2024 году, по мнению руководства компании, он вернётся к уровню 2019 года, а вовсе не закрепится на новом, более высоком уровне, как предрекают многие аналитики. Спрос на память со стороны рынка смартфонов в этом году снизится на 10%, и только во второй половине следующего начнёт расти из-за выхода новых моделей.

Сохранение неблагоприятной макроэкономической ситуации не будет означать, что спрос на память в натуральном выражении перестанет расти. По итогам текущего года он вырастет на 2-5% как для DRAM, так и для NAND. В следующем году он вырастет на 10% для DRAM и на 20% для NAND, но не факт, что динамика выручки при этом окажется пропорциональной. В любом случае, спрос на память в следующем году окажется ниже исторических тенденций, как считает руководство Micron Technology.

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Одним из главных откровений квартальной отчётной конференции стало заявление Micron о намерении сократить до 10% персонала ради экономии расходов. По сути, данные меры коснутся около 5000 человек. Впрочем, руководство тоже потеряет в зарплате от 5 до 20%, а также полностью лишится премий. Объёмы выпуска памяти были снижены на 20% в прошлом месяце и будут оставаться на этом уровне неопределённое время.