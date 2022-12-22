Аналогично поступят и другие игроки рынка.

Высказывания руководства Micron Technology на минувшей квартальной отчётной конференции гулким эхом разнеслись стараниями «придворных второисточников», поэтому рассказать о влиянии кризиса на рынке памяти на планы этой компании нам хотелось бы по итогам обращения к исходному материалу, коим является стенограмма выступления генерального директора Санджея Мехротры (Sanjay Mehrotra) на указанном мероприятии.

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Источник изображения: Micron Technology

Глава Micron подчеркнул, что перепроизводство памяти и падение цен на неё не позволяет компании рассчитывать на внедрение новых технологий прежними темпами. Минувший фискальный квартал, который завершился первого декабря, был для производителя очень продуктивным. Компания представила твердотельные накопители серии 2550 на основе 232-слойной памяти типа 3D NAND, представила выпускаемые по техпроцессу 1-бета микросхемы DRAM и начала поставки первым клиентам микросхем DRAM с поддержкой интерфейса CXL.

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В планы Micron входит дальнейшее использование техпроцесса 1-бета для выпуска микросхем памяти типов DDR5, LPDDR5, HBM и GDDR, но экспансия будет проходить медленнее, чем рассчитывалось ранее. Более того, переход на техпроцесс 1-гамма Micron осуществит не ранее 2025 года, поскольку не считает, что рыночная обстановка способствует более быстрой миграции на этом направлении. Задержатся с внедрением и микросхемы памяти типа 3D NAND с количеством слоёв более 232 штук, хотя в их отношении Micron не называет даже примерных сроков появления. Подобные сдвиги будут характерны для всей отрасли, как подчеркнул глава компании, и никаких проблем технологического уровня нет, просто рынок в его нынешнем состоянии пока не готов принять новые технологии.