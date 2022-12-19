Самыми распространёнными сейчас типами литиевых аккумуляторов являются версии с комбинацией никеля, кобальта и марганца (NCM), а также конкурирующие батареи на основе фосфата железа (LFP), которые особенно популярны у китайских производителей, уже занимающих лидирующие позиции на мировом рынке. По словам издания Business Korea, движение цен на никель и литий в противоположных направлениях в данный момент предоставляет преимущество китайским поставщикам, которые не зависят от никеля при производстве своих тяговых батарей с фосфатом железа.
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Средняя стоимость тонны никеля к середине декабря выросла на 13,3% по сравнению с ноябрём. В первые дни весны она взмыла до $40 000, к июлю опустилась до $19 000, а теперь снова выросла до $28 625. При этом стоимость тонны лития в декабре снизилась на 7,69% по сравнению с прошлым месяцем, открыв перед китайскими производителями дополнительные возможности по манипуляции ценами. Конечно, NCM-батареи тоже требуют использования лития, но рост цен на никель мешает производителям реализовать выгоду от снижения цен на литий в полной мере. Поставщики LFP-аккумуляторов оказываются в более выгодном положении, а в географическом выражении это идёт на пользу Китаю.