Специалисты TrendForce довольно быстро оценили последствия включения китайской компании YMTC в санкционный список США. Вместо увеличения объёмов производства памяти типа 3D NAND в следующем году она столкнётся с их снижением на 7%, а к 2024 году компания вообще может отказаться от выпуска памяти данного типа в пользу более простой 2D NAND и её продажи на внутреннем рынке Китая.
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Apple, по данным источника, является лишь одним из потенциальных клиентов YMTC, которым пришлось отказаться от сотрудничества с китайской компанией. По всей видимости, располагающие сборочными предприятиями на территории КНР производители ПК тоже присматривались к памяти типа 3D NAND этой китайской марки. К 2024 году многие конкуренты уже смогут выпускать микросхемы 3D NAND с количеством слоёв от 200 до 300 штук, и хотя YMTC уже предлагает 232-слойную память, санкции лишат её возможности продвигаться дальше в технологическом плане.