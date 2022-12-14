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Новости Hardware Алексей Сычёв
Санкции США на китайского производителя памяти YMTC могут быть наложены на этой неделе
Флагман китайского полупроводникового сектора будет ограничен в развитии.
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Издание Financial Times напомнило, что в этом месяце истекает 60-дневный срок, отведённый китайским компаниям из списка «сомнительных», до истечения которого они должны были пройти аудит с участием американских инспекторов. Отказ от участия в проверках или их отрицательный результат должны были привести к включению ряда китайских компаний в санкционный список. Американским поставщикам будет запрещено отгружать им компоненты и оборудование в соответствии с установленными в начале октября критериями.

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Источник изображения: YMTC

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Основной удар на этот раз придётся на китайского производителя твердотельной памяти YMTC, который недавно освоил выпуск 232-слойных микросхем 3D NAND, но в результате санкций США вынужден будет довольствоваться закупкой оборудования, позволяющего выпускать память лишь с 128 слоями. Как отмечалось ранее, китайские власти допустили американских инспекторов на ряд местных предприятий, но пока сложно судить, в какой степени эти шаги помогли соответствующим компаниям избежать санкций США. Обновлённый перечень китайских компаний, чья деятельность попадает под американские экспортные ограничения, будет опубликован на этой неделе.

#полупроводники #китай #санкции #китайские производители #3d nand #ymtc
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