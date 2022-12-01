Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская YMTC первой в мире начала производство 232-слойных микросхем памяти 3D NAND
Опередив американских конкурентов.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

О многих достижениях китайских компаний в сфере разработки и выпуска полупроводниковых компонентов широкой общественности становится известно практически случайно, по результатам исследований сторонних экспертов. Так, например, летом этого года стало известно о способности SMIC выпускать для одного из китайских заказчиков ускорителей майнинга по технологии, по своим физическим характеристикам приближающихся к 7-нм чипам зарубежных конкурентов. При этом известно, что SMIC не имеет доступа к EUV-литографии, и весь прогресс в этом случае был достигнут обходными путями.

реклама

Теперь специалисты TechInsights обнаружили в составе твердотельного накопителя HikSemi ёмкостью 2 Тбайта микросхемы памяти YMTC с 232 слоями. Компания заявляла о намерениях наладить её выпуск ещё в августе этого года, поэтому теперь можно с некоторой уверенностью говорить, что ей удалось это сделать.

Источник изображения: TechInsights

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Американская Micron Technology тоже близка к началу массового производства 232-слойной памяти типа 3D NAND, но китайская YMTC её всё-таки опередила. Становится понятно, что усиленные в октябре санкции США против китайских производителей памяти были во многом направлены именно на сдерживание развития YMTC, которая теперь лишилась возможности закупать оборудование американского происхождения, позволяющие выпускать твердотельную память с количеством слоёв более 128 штук. Для компании, которая была основана лишь в 2016 году, YMTC демонстрирует очень быстрый прогресс. Принято считать, что он достигается и за счёт переманивания ценных кадров из конкурирующих компаний. Данный процесс также сильно беспокоит западных конкурентов, и власти того же Тайваня пытаются ему препятствовать всеми законными способами.

#полупроводники #твердотельная память #китайские производители #3d nand #ymtc
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Huawei прибирает к рукам заброшенные предприятия в Китае, чтобы наладить выпуск чипов для своих нужд
AMD обещает, что лет восемь закон Мура ещё протянет
TSMC готова наладить в Аризоне выпуск 4-нм чипов уже в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
6
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
145
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
16
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
154
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
17
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
36
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
31
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
77
Легенды и Мифы Красных Кисок
52
Злобный супергерой: краткий обзор фильма "Черный Адам"
9

Сейчас обсуждают

swr5
13:40
Не надо ничего сбивать, надо удаленно при помощи лазерного Пересвета повыжигать всю элекронику на борту, и сказать - а мы не виноваты, вспышка на Солнце была.
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
Дмитрий
13:39
а зачем? на авито и так их полно по 5 тыщ пришел потестировал посмотрел со всех сторон и взял или нет всяко лучше кота в мешке от китайца. а новы кулёк и сам можешь прикрутить потом
Китайские майнеры распродают видеокарты на Aliexpress за бесценок – Radeon RX 580 стоит всего 5000р
Андрей Гаврилов
13:39
Когда-то очень давно читал о советской разработке накачивания ионосферы Земли плазмой. Теоретически, должно хорошо глушить весь диапазон радиочастот от спутников. Эффективность и охватываемая площадь ...
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
Неузнаете
13:39
Так нет я имею в виду где-нибудь в лесу, чтобы никто никогда не нашёл. Мне нравится фильм один, девушка в подвале прожила 18 лет, прикинь. Да хотя нет, херовая идея, ей надо жрать туда таскать. Мне ол...
Легенды и Мифы Красных Кисок
Кружит голову мимоза
13:38
Так у тебя есть уже подвал. Зачем тебе второй?
Легенды и Мифы Красных Кисок
Неузнаете
13:36
Нет у меня кот с яйцами он мужик. Я даже знаешь что планирую, в мою мозгу уже коварные планы, выкопать подвал, и поймать какую-нибудь женщину и туда запереть её, видишь я маньяк походу оказывается
Легенды и Мифы Красных Кисок
Кружит голову мимоза
13:35
А у тебя кот барышня - ты с ним беседы видешь?
Легенды и Мифы Красных Кисок
Неузнаете
13:34
Пивнухи тоже не считается
Легенды и Мифы Красных Кисок
Кружит голову мимоза
13:34
Вчера в пивнухе разговаривал
Легенды и Мифы Красных Кисок
Дмитрий Вуди
13:34
Такое себе, но могло быть и хуже. Рисованные эффекты даже можно посмотреть иногда для разнообразия. Главное, что их можно отключать. В любом случае, это лучше Хита, но всё равно вообще не цепляет, как...
Обновление Gran Turismo 7 наконец-то позволит продавать свои автомобили
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем