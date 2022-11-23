Японские власти всё чаще заявляют о своей готовности способствовать развитию национальной полупроводниковой отрасли, привлекая ресурсы разных дружественных стран, но созданный группой японских компаний консорциум, который ко второй половине десятилетия ставит цель освоить 2-нм техпроцесс, намеревается потратить на соответствующие нужды не более $500 млн государственных средств в ближайшие пять лет. Конечно, размер частных инвестиций будет крупнее, но опрошенные изданием South China Morning Post тайваньские эксперты сомневаются, что Япония сможет добиться успеха в рамках данной инициативы.
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Во-первых, как считают аналитики, японские компании и власти просто не готовы вкладывать то количество средств, которое потребуется для реального устранения отставания от Тайваня и США в литографической сфере. Во-вторых, созданный в Японии консорциум объединяет слишком разнородные компании. У них разные цели и приоритеты в освоении литографии, и это может помешать достижению единого результата в разумные сроки и при скромных затратах.