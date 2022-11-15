Имеются и другие партнёры среди 14 стран региона.

О сотрудничестве Японии и США по развитию компетенций в сфере передовой литографии на территории первой из стран в последние недели нам приходилось слышать не раз, но со страниц Bloomberg подобную информацию впервые официально подтвердил японский министр торговли Ясутоси Нисимура (Yasutoshi Nishimura).

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Источник изображения: Samsung Electronics

Перечень партнёров Японии в этой инициативе не ограничивается США, как подчеркнул чиновник. Фактически, в процесс вовлечены представители 14 стран от Фиджи до Индии. Совместными усилиями эти страны пытаются создать более стабильную цепочку поставок полупроводниковых компонентов и других ключевых для развития современной экономики ресурсов.

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Прямого ответа на вопрос о готовности Японии поддержать антикитайские санкции США министр торговли постарался избежать. При этом японские чиновники понимают, чего хочет добиться американская сторона, и поддерживают непрерывный диалог по этому вопросу. Японское правительство готово поддерживать инвестиции американских компаний в экономику Страны восходящего солнца, но рассчитывают на взаимность при попытках японских компаний развивать свой бизнес в США. В целом, как пояснил министр, слабость национальной валюты даёт японским компаниям заработать на экспорте и привлечь больше зарубежных инвестиций.