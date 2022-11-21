Как сообщает издание DigiTimes, введённые американскими властями в начале октября ограничения на поставку в Китай технологического оборудования для производства полупроводниковых компонентов не позволят китайским компаниям увеличить объёмы выпуска памяти в 2023 году до запланированных значений. YMTC на местном рынке является крупнейшим производителем NAND-памяти, а CXMT специализируется на выпуске микросхем оперативной памяти.
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Напомним, что новые экспортные ограничения США запрещают поставку в Китай из любых стран мира оборудования с технологиями американского происхождения, которое позволяет выпускать оперативную память по 18-нм и более «тонким» техпроцессам, а также твердотельную память с количеством слоёв более 128 штук. Китайская компания YMTC как раз подошла к этому рубежу, и наверняка американские регуляторы руководствовались именно её достижениями для определения специфики оборудования, которое разрешено для ввоза в Китай. Кстати, корейские Samsung и SK hynix, у которых на территории КНР есть крупные предприятия, от этих ограничений были освобождены на год по специальному разрешению регулирующих органов США.