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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel начнёт выпускать процессоры MediaTek в Ирландии в 2024 году
По технологии Intel 16.
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О том, что тайваньский разработчик мобильных процессоров MediaTek уже стал клиентом корпорации Intel, представители последней упоминают при любом удобном случае, хотя подробностей сотрудничества при этом не раскрывают. Руководство этого заказчика Intel само пояснило, как сообщает Reuters, что выпуском процессоров MediaTek со второй половины 2024 года займётся предприятие Intel в Ирландии. Чипы для телевизионной техники и оборудования Wi-Fi будут производиться по технологии Intel 16.

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Источник изображения: MediaTek

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Это не самый передовой техпроцесс, и некоторые источники ассоциируют его с традиционным 22-нм, но для целевого рынка его характеристик вполне достаточно. По словам руководителя MedaiTek Рика Цая (Rick Tsai), диверсификация производственных площадок поможет компании удовлетворить запрос клиентов в части повышения надёжности цепочки поставок. MediaTek не сможет отказаться от услуг TSMC, но всё большее количество продукции будет заказывать в производство не только у Intel, но и GlobalFoundries. Более того, когда в США будет готово новое предприятие TSMC в Аризоне, MediaTek надеется стать его клиентом.

#intel #полупроводники #сша #mediatek #тайвань #ирландия
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Антон Васильев
12:30
Ты ещё дурнее чем я думал ))) Ну, и сиди с 15 000 баллов в синебенче R23
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Вежливый_NASAMS_
12:29
Сергей Лавров после прибытия на Бали доставлен в больницу не хочется коню на кичу ой не хочется.
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AlexZ Rus
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два высших. все давай до свидания чурка тупая.
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Антон Васильев
12:28
Какие игры? Ты читать хоть научился или образование два класса?
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
AlexZ Rus
12:28
ты читать не умеешь? я уже сказал что для игр у меня другой комп ЛОЛ. иди уже проспись алкаш
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Тилька Шмидт
12:25
Я как раз урвал за 21300)
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
Антон Васильев
12:25
Ты не на воде чтоб поставил и забыл, а на воздухе, и тебе один хрен придётся настраивать процессор , чтоб добиться оптимальной производительности на воздухе.
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
Sasha Gumirov
12:23
Взять тот же R5 5600x, заявленный TDP 65 вват, но это стоковое значение в простое, на самом деле TDP в нагрузке лично я не нашел, но по личным ощущениям, в нагрузке он выдает все 95 вват.
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Тилька Шмидт
12:23
Ладно еще терпимо)))) Там же были персонажи которые покупали за 220к)))))
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
Yoda_
12:23
Есть вероятность того, что зелот это бот с нейросеткой. Просто анализирует то, что пишут другие и выплёвывает этот поток поноса на оверы.
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