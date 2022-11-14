По технологии Intel 16.

О том, что тайваньский разработчик мобильных процессоров MediaTek уже стал клиентом корпорации Intel, представители последней упоминают при любом удобном случае, хотя подробностей сотрудничества при этом не раскрывают. Руководство этого заказчика Intel само пояснило, как сообщает Reuters, что выпуском процессоров MediaTek со второй половины 2024 года займётся предприятие Intel в Ирландии. Чипы для телевизионной техники и оборудования Wi-Fi будут производиться по технологии Intel 16.

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Источник изображения: MediaTek

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Это не самый передовой техпроцесс, и некоторые источники ассоциируют его с традиционным 22-нм, но для целевого рынка его характеристик вполне достаточно. По словам руководителя MedaiTek Рика Цая (Rick Tsai), диверсификация производственных площадок поможет компании удовлетворить запрос клиентов в части повышения надёжности цепочки поставок. MediaTek не сможет отказаться от услуг TSMC, но всё большее количество продукции будет заказывать в производство не только у Intel, но и GlobalFoundries. Более того, когда в США будет готово новое предприятие TSMC в Аризоне, MediaTek надеется стать его клиентом.