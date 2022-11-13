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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel недавно потратил $2,5 млн на покупку акций дочерней компании Mobileye
Так сказать, показал привлекательность активов на личном примере.
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Разместив довольно скромный пакет собственных акций на фондовом рынке США, компании Mobileye недавно удалось привлечь не более $861 млн, и руководство материнской компании Intel не уставало повторять, что на этот шаг оно пошло не ради пополнения оборотного капитала, а просто с целью вывести профильный актив на рынок, рассчитывая на дальнейший рост его капитализации.

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Источник изображения: Getty Images

Как выясняется, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), в конце октября воспользовался возможностью купить 120 тысяч акций Mobileye по цене $21 за штуку, что приблизило его сопутствующие затраты к $2,5 млн. Гелсингер является председателем совета директоров Mobileye. По всей видимости, инвестиции главы Intel в активы дочерней компании должны символизировать его уверенность в наличии у этого бизнеса хороших перспектив.

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В конце октября Гелсингер также потратил $250 000 на покупку 8830 акций Intel. Напрямую ему теперь принадлежат 96 049 акций компании, ещё 266 530 ценными бумагами он владеет через трасты. В августе глава Intel купил 14 800 акций на сумму $500 000, так что октябрьскую сделку нельзя назвать крупной. С начала года акции Intel упали в цене почти на 40%, поэтому для их покупки наступил удачный момент. Если в дальнейшем курс вырастет, то глава компании сможет увеличить своё благосостояние.

#intel #финансы #акции #mobileye #пэт гелсингер
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