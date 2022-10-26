И привлечь около $861 млн, оценив бизнес компании в $16,7 млрд.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Агентство Reuters ещё утром сообщило, что дочерняя компания Intel — израильская Mobileye Global Inc, которая занимается разработкой компонентов и программного обеспечения для систем активной помощи водителю, вышла на американский фондовый рынок чуть удачнее, чем рассчитывала материнская корпорация. В инвестиционном проспекте последней указывался диапазон цены за одну акцию от $18 до $20, а фактически торги завершились на отметке $21.

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Источник изображения: Intel

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На рынок выпущено не более 5% акций Mobileye, и хотя компании Intel в результате этого удалось привлечь лишь $861 млн, руководство последней такие итоги вполне устраивают. Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) накануне заявил, что для Intel первостепенной задачей было завершение размещения акций Mobileye, а на вырученные в ходе этого средства она не особо рассчитывала. В любом случае, Intel сохранила за собой все привилегированные акции Mobileye, которые дают в 10 раз больше голосов при принятии стратегических решений, поэтому доставшиеся институциональным инвесторам 5% обыкновенных акций с точки зрения влияния на бизнес дочерней структуры особой погоды не делают.