На следующей неделе будет опубликована квартальная отчётность NVIDIA, и аналитики Piper Sandler убеждены, что пережить невзгоды ближайших периодов компании поможет серверный бизнес. Во-первых, он позволит NVIDIA завершить третий квартал в соответствии с ожиданиями рынка. Во-вторых, прогноз на четвёртый квартал должен составить от 5 до 9% последовательного роста выручки в серверном сегменте. Этому бизнесу NVIDIA угрожает преимущественно вероятность снижения спроса на профильную продукцию в Китае.
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Как уже недавно сообщалось, обойти американские санкции в сфере поставок ускорителей вычислений в КНР компании поможет новое изделие A800, которое под экспортные ограничения не попадает, но в то же время может отвечать требованиям китайских клиентов к уровню быстродействия.
AMD свои перспективы в серверном сегменте на четвёртый квартал оценивает скромнее, ожидая не более 1-3% последовательного роста профильной выручки, поэтому у NVIDIA есть все шансы выступить лучше конкурента. Впрочем, замедление темпов роста мировой экономики в ближайшие годы скажется на бизнесе NVIDIA. Если по итогам текущего года совокупная выручка компании вырастет на 61%, то по итогам 2024 года рост ограничится 20%, как считают аналитики J.P. Morgan.