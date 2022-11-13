Но к 2024 году темпы роста её выручки всё равно снизятся.

На следующей неделе будет опубликована квартальная отчётность NVIDIA, и аналитики Piper Sandler убеждены, что пережить невзгоды ближайших периодов компании поможет серверный бизнес. Во-первых, он позволит NVIDIA завершить третий квартал в соответствии с ожиданиями рынка. Во-вторых, прогноз на четвёртый квартал должен составить от 5 до 9% последовательного роста выручки в серверном сегменте. Этому бизнесу NVIDIA угрожает преимущественно вероятность снижения спроса на профильную продукцию в Китае.

реклама

Источник изображения: Getty Images

Как уже недавно сообщалось, обойти американские санкции в сфере поставок ускорителей вычислений в КНР компании поможет новое изделие A800, которое под экспортные ограничения не попадает, но в то же время может отвечать требованиям китайских клиентов к уровню быстродействия.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

AMD свои перспективы в серверном сегменте на четвёртый квартал оценивает скромнее, ожидая не более 1-3% последовательного роста профильной выручки, поэтому у NVIDIA есть все шансы выступить лучше конкурента. Впрочем, замедление темпов роста мировой экономики в ближайшие годы скажется на бизнесе NVIDIA. Если по итогам текущего года совокупная выручка компании вырастет на 61%, то по итогам 2024 года рост ограничится 20%, как считают аналитики J.P. Morgan.