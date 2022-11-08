Тот случай, когда гора идёт к Магомету.

В сентябре NVIDIA оценила свои потери от новых американских санкций, которые со временем не позволят ей поставлять ускорители уровня A100 и H100 в Китай, в $400 млн. Согласовав с регуляторами США возможность продолжать поставки этих изделий в КНР до весны и осени следующего года соответственно, компания этим не ограничилась, и уже в третьем квартале начала выпускать специальный ускоритель A800, как даёт понять Reuters.

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Источник изображения: NVIDIA

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Это решение является альтернативой A100 для китайских клиентов NVIDIA. Если судить по опубликованным китайскими поставщиками серверного оборудования характеристикам, то быстродействие A800 снижено в полтора раза относительно A100, а потому с большим запасом проходит по критерию пригодности для поставок в Китай в условиях санкций.