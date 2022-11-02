На квартальном отчётном мероприятии главе AMD Лизе Су (Lisa Su) не удалось избежать вопросов присутствующих аналитиков о степени влияния новых экспортных ограничений США на бизнес компании. В начале октября, напомним, власти США ужесточили требования к поставляемым китайским клиентам ускорителям вычислений и оборудованию для производства полупроводниковой продукции.
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Компания AMD, как известно, непосредственно изготовлением компонентов не занимается и работает со сторонними заказчиками, у которых нет профильных предприятий на территории Китая, специализирующихся на обработке кремниевых пластин. В любом случае, даже при возникновении каких-либо ограничений для подрядчиков они свои проблемы будут решать самостоятельно, и для AMD в итоге вряд ли что-то изменится.
Сохраняется вероятность влияния санкций США на способность AMD поставлять китайским клиентам разного рода ускорители вычислений для суперкомпьютерных систем, но на отчётном мероприятии Лиза Су призналась, что в Китае компания распространяет преимущественно изделия, не имеющие отношения к сегменту центров обработки данных, поэтому в среднесрочной перспективе санкции США на её бизнес существенного влияния оказать не смогут. При этом руководство компании готово неукоснительно следовать требованиям законодательства страны.