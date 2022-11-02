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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В сегменте ПК третий квартал стал для AMD провальным и убыточным
Выручка упала на 40%, пришлось завершить период с операционными убытками.
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Этот месяц AMD начала с публикации финансового отчёта за прошлый квартал, и обнародованная статистика только подтвердила, что со спросом в сегменте ПК дела обстоят не лучшим образом. По крайней мере, на направлении клиентских продуктов компания сократила выручку на 40% до $1,0 млрд, а операционные убытки достигли $26 млн. Балансовая стоимость складских запасов по состоянию на конец сентября выросла на 77% до $3,4 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: AMD

Наблюдалась и положительная динамика в потребительском сегменте — за счёт повышенного интереса к дорогим моделям Ryzen в настольном сегменте в годовом сравнении выросла средняя цена реализации процессоров потребительского класса. По прогнозам генерального директора Лизы Су (Lisa Su), в следующем году ёмкость рынка ПК в натуральном выражении сократится на 10%.

Игровой сегмент в отчётности AMD можно лишь частично отнести к рынку ПК, поскольку к нему относятся и компоненты для игровых консолей. Последние как раз и не позволили выручке сократиться, в итоге она выросла в годовом сравнении на 14% до $1,6 млрд. Учитывая близость анонса графических решений семейства Radeon RX 7000, компания AMD не упустила возможность напомнить, что они будут использовать компоновку с чиплетами, архитектуру RDNA 3 и выпускаться с использованием 5-нм технологии.

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Удержать акции AMD от падения по итогам квартальной конференции помог прогноз по динамике выручки на текущий квартал. По мнению руководства компании, она вырастет на 14% до $5,8 млрд в годовом сравнении. По итогам всего текущего года выручка увеличится на 43% до $23,5 млрд — возможно, это уже не былые 60%, которые фигурировали в прогнозах компании в начале года, но весьма достойно на фоне конкурентов.

#amd #аналитика #финансы #ryzen 7000 #компьютерный рынок
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