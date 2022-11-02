Фактически, в третьем квартале процессоры Ryzen 5000 продавались лучше, чем во втором.

Не имея возможности в условиях спада спроса на ПК заявить о положительной динамике профильных показателей, компания AMD в пресс-релизе просто заявила, что выпущенные недавно процессоры Ryzen 7000 хорошо проявили себя в обзорах. Хотя третий квартал для компании характеризовался сохранением высокого уровня товарных запасов, она отметила, что в рознице количество реализуемых процессоров Ryzen 5000 последовательно увеличилось, и Ryzen 7000 тоже пользуются высоким спросом.

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Источник изображения: AMD

С появлением на рынке в этом квартале более доступных материнских плат с разъёмом Socket AM5 компания AMD считает возможным рассчитывать на рост объёмов реализации процессоров семейства Ryzen 7000. Говоря о перспективах рынка в четвёртом квартале, генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su) выразила надежду на ускорение темпов сокращения складских запасов. Выручка компании слегка сократится как в клиентском сегменте, так и в игровом, к которому относятся не только видеокарты, но и компоненты для игровых консолей. К концу года AMD, по её словам, должна подойти в лучшей форме, а в следующем году рынок ПК имеет некоторые шансы восстановиться.

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Финансовый директор Девиндер Кумар (Devinder Kumar) добавил, что в следующем году AMD за счёт появления новых продуктов и оптимизации затрат норма прибыли компании достигнет 51% или даже превысит этот уровень. В настольном сегменте, по словам Лизы Су, компания располагает конкурентным ассортиментом продукции, и в следующем году он только расширится. Игровой сегмент, правда, по итогам следующего года вряд ли продемонстрирует рост выручки, поскольку возможный интерес к новым видеокартам будет уравновешен снижением интереса к игровым консолям.