Для неё важно сохранять прибыльность бизнеса.

Квартальная отчётность AMD уже позволила выяснить, что в клиентском сегменте выручка компании упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, складские запасы в стоимостном выражении выросли на 77% до $3,4 млрд, а потери непосредственно из-за необходимости сокращать эти запасы достигли $160 млрд, причём финансовому директору Девиндеру Кумару (Devinder Kumar) пришлось признать, что основная часть этих расходов не будет компенсирована за счёт других источников.

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Источник изображения: AMD

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) призналась, что некоторые участники рынка в схожей ситуации готовы прибегнуть к очень агрессивному снижению цен на остатки продукции. AMD подобной тактики придерживаться не станет осознанно, как подчеркнула Лиза Су. В фундаментальном понимании, по её словам, AMD располагает очень сильным ассортиментом продуктов. С временными трудностями компания постепенно справится. Для неё важно сохранять прибыльность бизнеса.

В серверном сегменте, как она позже добавила, фактор ценовой привлекательности продукции не является решающим. В сегменте ПК покупатель гораздо больше обращает внимания на цену, но и здесь AMD считает нужным поддерживать определённый уровень конкурентоспособности своей продукции без резких изменений цен. Например, в сегменте хромбуков AMD около года назад просто не проявляла особой активности, поскольку не считала его привлекательным для себя.

Имеющиеся складские запасы в клиентском сегменте, по мнению Лизы Су, компания в текущем квартале будет истощать ещё активнее, чем в третьем. Это очевидным образом скажется на профильных финансовых результатах, но руководство AMD робко надеется на улучшение ситуации на рынке ПК в следующем году. Если говорить о средней цене реализации клиентских процессоров AMD в третьем квартале, то она снизилась последовательно, но выросла в годовом сравнении. По словам Лизы Су, это указывает на более активное сокращение товарных запасов в верхних ценовых категориях, а вот более доступные процессоры пока распродаются медленнее. Это можно объяснить тем, что AMD не торопится снижать на них цены.

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В четвёртом квартале сегмент игровых консолей последовательно сократит выручку, но AMD рассчитывает на некоторую компенсацию за счёт роста спроса на видеокарты в связи с предстоящим анонсом Radeon RX 7000. В долгосрочной же перспективе AMD не видит причин для существенного изменения структуры поставок, поскольку верит в высокий потенциал своих процессоров верхней ценовой категории. Семейство Ryzen 7000, по словам Лизы Су, не останется единственной новинкой, которые выйдут на рынок в ближайшие месяцы. В следующем году компания рассчитывает продолжит укрепление своих позиций как в игровом сегменте, так и в сфере решений для энтузиастов, а также в коммерческом сегменте.