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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская Biren лишилась возможности выпускать свои 7-нм ускорители на предприятиях TSMC
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Ещё пару месяцев назад китайская компания Biren Technology всеми средствами старалась подчеркнуть, что разработанные ею ускорители BR100 с точки зрения производительности способны составить конкуренцию NVIDIA A100. Когда в начале октября запахло новыми американскими санкциями, по информации Bloomberg, представители Biren решили делать ставку на прямо противоположный тезис. Они утверждали, что их разработка не может соперничать с NVIDIA A100, а потому не попадает под новые санкции США.

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Источник изображения: Biren Technology

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В любом случае, по информации Bloomberg, это не помешало TSMC отказаться от дальнейшего выпуска 7-нм ускорителей для компании Biren Technology. Тайваньская компания пока не готова утверждать, что они попадают под новые экспортные ограничения, но сотрудничество с Biren решено прервать «на всякий случай». Будет ли оно восстановлено в дальнейшем, пока прогнозировать сложно.

#nvidia #tsmc #китай #санкции #ampere #сша #a100 #biren technology
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