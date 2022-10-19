Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA GeForce RTX 4090 стала лучшей в GPUPI v3.3 32B среди одиночных видеокарт
Архитектура Ada Lovelace продолжает демонстрировать свои вычислительные способности.
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 за 30 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

В качестве контраргумента излюбленным противниками разгона рассуждениям о низкой практической применимости соответствующих экспериментов можно было бы упомянуть использование нескольких видеокарт GeForce RTX 4090 для взлома пароля. Повышение частот приводит к пропорциональному повышению производительности, поэтому оверклокеры не перестают испытывать новые модели видеокарт в бенчмарках вычислительной направленности.

реклама

В тесте GPUPI v3.3 32B, например, недавно наметился новый лидер по имени Muut, который занял первое место среди одиночных видеокарт с разогнанной до частот 3210/19500 МГц графической платой GeForce RTX 4090. Указанный тест видеокарта прошла за 58,021 с, позволив французскому энтузиасту обойти семерых обладателей такой же видеокарты.

Источник изображения: HWBot, Muut

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Примечательно, что из восьми попавших в статистику HWBot результатов модельного зачёта шесть оказались меньше одной минуты. Этот символический рубеж удалось преодолеть многим энтузиастам, обладающим доступом к видеокарте GeForce RTX 4090. Впрочем, в абсолютном зачёте даже полученный Muut модельный рекорд соответствует лишь 19-му месту, но все лучшие результаты достигнуты с использованием нескольких видеокарт в одной системе.

#видеокарты #экстремальный разгон #gpgpu #ada lovelace #geforce rtx 4090 #разгон видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Чтобы получить приглашение на покупку NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder Edition, нужно обладать видеокартой одного из двух предыдущих поколений
Рынок ПК вернётся к нормальным темпам развития после пары кварталов коррекции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
240
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
146
Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090
34
Как организовать охлаждение игрового компьютера
32
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
14
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
60
3-я Мировая война начнётся в космосе – почему США и РФ могут начать сбивать спутники на орбите
17
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
32
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
5
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
5

Сейчас обсуждают

Сергей Железников
13:39
Оставьте этот отработанный материал себе))) я новую 2060 покупал в днс, так она через пол года просто отлетела и благо есть гарантия! Отправили они на экспертизу и в итоге я получил новую, а тут взять...
Китайские майнеры распродают свои фермы за бесценок – GeForce RTX 3060 Ti от 13 450р
Вася Стопкин
13:37
Я понял что "Ты ужас, летящий на крыльях ночи!", а сны мне не снятся.
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
blue blood
13:36
Однажды Чумбал привычниым движениями размешивал термопасту и уколол палец, в ранку попала новая экспериментальная смесь и Чумбе так это понравилось что он начал три раза в день колоться термопастой, а...
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
Archimedes
13:35
Зачем здесь это?
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Андрей Маликов
13:34
ну да, поэтому Лада у нас сейчас стоит как Форд Мустанг в США, прогресс на лицо
Жители РФ не доверяют доллару и банкам – россияне накопили 15 трлн рублей на фоне мобилизации
Umid Xaydarov
13:34
Я тот ужас в кошмарах что тебе снится во сне. Бойся меня я сказал, бойся беги, беги быстро бегиииии
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
Вася Стопкин
13:33
кто ты такой?
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
Umid Xaydarov
13:33
Ты предатель, ты предал спец отряд оверов. Шешенбек тобой будет недоволен когда я ему расскажу.
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
Артём Николаев
13:32
Зеня непопулярен т.к. обязательно нужна DDR5, но для Штеуда это не является минусом. Надо понимать всю глубину глубин.
Для разгона Intel Core i9-13900KF до 6,2 ГГц хватило AIO системы жидкостного охлаждения
Вася Стопкин
13:32
Что со мной ясно?
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем