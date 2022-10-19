В качестве контраргумента излюбленным противниками разгона рассуждениям о низкой практической применимости соответствующих экспериментов можно было бы упомянуть использование нескольких видеокарт GeForce RTX 4090 для взлома пароля. Повышение частот приводит к пропорциональному повышению производительности, поэтому оверклокеры не перестают испытывать новые модели видеокарт в бенчмарках вычислительной направленности.
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В тесте GPUPI v3.3 32B, например, недавно наметился новый лидер по имени Muut, который занял первое место среди одиночных видеокарт с разогнанной до частот 3210/19500 МГц графической платой GeForce RTX 4090. Указанный тест видеокарта прошла за 58,021 с, позволив французскому энтузиасту обойти семерых обладателей такой же видеокарты.
Примечательно, что из восьми попавших в статистику HWBot результатов модельного зачёта шесть оказались меньше одной минуты. Этот символический рубеж удалось преодолеть многим энтузиастам, обладающим доступом к видеокарте GeForce RTX 4090. Впрочем, в абсолютном зачёте даже полученный Muut модельный рекорд соответствует лишь 19-му месту, но все лучшие результаты достигнуты с использованием нескольких видеокарт в одной системе.