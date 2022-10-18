Как известно, новая RTX 4090 славится своей огромной игровой производительностью. Чаще всего карту покупают именно для гейминга, но она неплохо подходит и для другого рода задач. Например, вычислительную мощность ускорителя проверили во взломе паролей. О результатах рассказал специалист по информационной безопасности Сэм Кроули.
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Утверждается, что когда дело доходит до взлома сложных паролей, RTX 4090 по праву может считаться лидером среди всех графических процессоров: даже самый запутанный код она может расшифровать за несколько дней. В каждом алгоритме разница между RTX 3090 и RTX 4090 составила практически +50% в пользу чипа Ada Lovelace. Кроме того, один из самых показательных результатов – это перебор около 200 млрд возможных комбинаций и нахождение единственной правильной всего за 48 минут. Стоит отметить, что одна видеокарта на такое не способна: для задачи взяли связку из 8 ускорителей, которые работали над взломом одновременно.
Сообщается, что тест проводился с помощью инструментария HashCat V.6.2.6, а 8-значный пароль состоял из случайных букв, цифр и специальных символов.
Стоит отметить, что хотя результаты и правда могут показаться довольно пугающими, как правило пользовательские видеокарты не используют для взлома онлайн-активов. Более того, их возможности взлома заканчиваются на офлайн-ресурсах, а потому рабочие компьютеры или базы данных вряд ли от RTX 4090 пострадают.
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