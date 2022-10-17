С поддержкой трассировки лучей.

Очередной эксперимент в духе «скамейки только для белых» компания NVIDIA должна была реализовать на старте продаж видеокарт GeForce RTX 4090 Founders Edition. Подразумевалась, что видеокарты в таком «фирменном исполнении» будут распространяться только среди самых лояльных клиентов. Некоторые из них на страницах Reddit уже поделились перечнем критериев, которым нужно соответствовать для получения права купить видеокарту указанной модификации.

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Источник изображения: NVIDIA

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Во-первых, в системном блоке, с которого оформляется первоначальная заявка, уже должна быть установлена видеокарта семейства GeForce RTX 20 или GeForce RTX 30. Во-вторых, на клиентском ПК должна быть установлена утилита GeForce Experience, которая и будет содействовать покупателю GeForce RTX 4090 в получении уникальной ссылки на интернет-ресурс, позволяющий заказать версию Founders Edition в магазине, расположенном ближе всего к клиенту — конкретное место покупки участник программы может выбирать самостоятельно. Наконец, нужно заблаговременно подписаться на участие в данной программе, оставив адрес электронной почты для получения уникальной ссылки, дающей право на заказ видеокарты.