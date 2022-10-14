На минувшей квартальной отчётной конференции представители TSMC заявили, что проявившиеся друг за другом спад на рынке смартфонов и ПК соответственно заметно снизили спрос клиентов на услуги по выпуску 7-нм и 6-нм продукции. Как поясняет DigiTimes со ссылкой на собственные источники, среди этих клиентов оказалась и тайваньская компания MediaTek, которая от TSMC получает процессоры, применяемые в смартфонах и других мобильных устройствах.
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К прежним объёмам заказов, как сообщает источник, MediaTek вернётся не ранее второй половины следующего года, что соответствует и собственным ожиданиям TSMC. Руководство последней старалось внушить инвесторам мысль, что в целом 7-нм техпроцесс и его производные формы останутся на рынке надолго, а наблюдаемое сейчас снижение спроса на соответствующую продукцию является временным.