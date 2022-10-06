Долго продвигавшаяся к своей реализации законодательная инициатива Евросоюза означает, что к концу 2024 года в этом макрорегионе будет запрещена реализация мобильных устройств, не оснащённых портом USB-C для зарядки. Унификация, как не раз объяснялось, потребовалась ради снижения нагрузки на окружающую среду, поскольку отслужившие своё зарядные устройства рано или поздно попадают на свалку, а ранее каждый новый смартфон ими комплектовался в обязательном порядке. По замыслу европейских законодателей, зарядное устройство с портом USB-C сможет пережить несколько совместимых мобильных устройств, и попадёт на свалку только в результате физического износа или поломки, а не морального устаревания.
реклама
Как поясняет CNBC со ссылкой на комментарии аналитиков CCS Insight, появление подобных требований в Евросоюзе сделает неизбежным выпуск следующего поколения смартфонов Apple в исполнении с зарядным портом USB-C уже в 2024 году, причём такая версия станет глобальной, а не будет предлагаться только в Европе.
Тем более, что такой порт уже используется на iPad и MacBook, да и слухи ранее приписывали Apple проведение экспериментов по оснащению прототипов смартфонов зарядным портом USB-C. Конечно, подобные изменения расстроят владельцев аксессуаров с фирменным разъёмом Lightning, но экологическое лобби в этом отношении одержит верх над консерваторами.