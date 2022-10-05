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Европа к 2024 году в обязательном порядке перейдет на зарядки с разъемом USB-C
Это касается всех электронных устройств заряжаемых по проводной и беспроводной зарядке
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 Европейский парламент активно поддерживает универсальные зарядные устройства с разъемами USB Type-C, чтобы уменьшить количество ежегодно производимых электронных отходов. На этой неделе Европейский парламент официально ратифицировал новый закон, согласно которому практически вся мобильная электроника, продаваемая в ЕС в ближайшие годы, должна будет поддерживать унифицированный разъем для зарядки устройств USB-C.

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 Начиная с 2024 года все электронные устройства, включая смартфоны, игровые приставки, планшеты, клавиатуры, наушники, мыши, портативные навигационные системы, электронные книги, портативные колонки и камеры, продаваемые в ЕС, должны будут комплектоваться с портом USB Type-C, а с весны 2026 года продаваемые ноутбуки также должны будут в обязательном порядке заряжаться через данный порт.

 Закон будет применяться ко всей портативной электронике, для которой требуется подача питания мощностью до 100 Вт, а это означает, что не все ноутбуки должны будут иметь порт USB Type-C для зарядки. Так, например, для высокопроизводительных игровых ноутбуков не потребуется использовать зарядку USB Type-C. Кроме того, не похоже, что ЕС не сможет заставить Apple, отказаться от своего проприетарного разъема для зарядки, а только потребует, чтобы все ноутбуки поддерживали USB-C.

 Инициатива ЕС по созданию универсальных зарядных устройств не ограничивается проводной зарядкой, а также касается совместимости для беспроводных зарядных устройств к концу 2024 года.

 Чтобы помочь конечному пользователю принимать более обоснованные решения о том, какие блоки питания покупать для своих устройств, ЕС также потребует от производителей оборудования оснащать устройства соответствующими этикетками, отражающими возможности новых блоков питания.

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 ЕС считает, что универсальные зарядные устройства помогут гражданам ЕС экономить до 250 миллионов евро в год на ненужных покупках блоков питания и снизить электронные отходы на 11000 тонн ежегодно.

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#зарядка #зарядное устройство #usb-c
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