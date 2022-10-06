Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские производители чипов рассчитывают на рост выручки в 2023 году
На несколько процентов, но всё же это не падение.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Не очень оптимистичный настрой отдельных аналитиков в отношении ближайших перспектив рынка ПК, по всей видимости, не смущает тайваньских производителей, которые с уверенностью смотрят в 2023 год, как сообщает DigiTimes. По крайней мере, местные производители чипов убеждены, что в стоимостном выражении они смогут нарастить выработку по итогам 2023 года на несколько процентов.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По сути, такую уверенность можно обосновать сохранением высокого спроса на полупроводниковые компоненты в отдельных отраслях. Те же автомобили активно переходят на электротягу и обзаводятся продвинутыми ассистентами, требующими дополнительного количества полупроводниковых компонентов. Локомотивом тайваньской отрасли, вне всякого сомнения, останется TSMC, которая контролирует половину мирового рынка услуг по контрактному производству чипов.

#аналитика #финансы #полупроводники #тайвань
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD продолжит наращивать выручку даже на сокращающемся рынке ПК
Американские законодатели настаивают на жёстком контроле за расходованием субсидий в полупроводниковой отрасли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
273
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
29
Обзор ПК с барахолки за 50 рублей, от проблем с рамкой сокета до подставы от NVIDIA
34
Обзор нового формата оперативной памяти Dell CAMM DDR5
13
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
21
Факты указывают, что именно США взорвали Северный поток – кто толкает ЕС в каменный век
38
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
2
Главные игры первой половины октября 2022 года
14

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
12:27
Нищета из нищего государства, истерикой твоей удовлетворён, а вот на счёт у тебя пожрать сильно сомневаюсь, у вас цены на продукты уже выше российских
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
Денис Синяков
12:22
о+уеть, ты асфальтом вые6ываешься? Нищетота, погрызи его еще
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
Евгений Самара
12:20
Без дешёвых русских энергоресурсов Европа катится туда же, откуда пришла: в вонючее Средневековье, с потоками нечистот на улицах и разными заразными болезнями. Поделом уродам!
Европа запретила себе покупать нефть из РФ – почему политики ЕС могут оставить старый свет без газа
Midnight Sun
12:19
Plague Tale - хорошо. Первая понравилась. Но 18 число - это явно не "первая половина октября".
Главные игры первой половины октября 2022 года
Midnight Sun
12:18
Да не, это в Луганске кондиционер взорвался, в Одессе люди сами себя сожгли, а Донецк сам себя обстреливал 8 лет подряд.
Главные игры первой половины октября 2022 года
Slow Mo
12:18
4 поколению нужны новые ААА игры
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
HREN
12:17
Это новости из мира компьютеров? Или гугл-переводчик перестал работать
Европа запретила себе покупать нефть из РФ – почему политики ЕС могут оставить старый свет без газа
jsth
12:14
Ну стандартная АТХ по идее должна быть B650EGTA. Материнки интересные, хорошее сочетание цена/качество, значительно лучше традиционных ведущих вендоров, у которых что-то да урезано. В общем, если буде...
BIOSTAR представила материнскую плату формата Micro-ATX на базе чипсета AMD B650E
Мать шешенбека
12:14
не понимаю почему ты так расперделся вокруг палита. последние 7 лет поставляют годные карты, по материалам не уступают топ-вендорам. к слову у меня ни одна карта не умирала, кроме гиги.
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – изучаем бессмысленность покупки брендовых GPU
Денис Синяков
12:14
девица у тебя между ног, очковый мирдверьмяч
Европа запретила себе покупать нефть из РФ – почему политики ЕС могут оставить старый свет без газа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем