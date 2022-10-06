На несколько процентов, но всё же это не падение.

Не очень оптимистичный настрой отдельных аналитиков в отношении ближайших перспектив рынка ПК, по всей видимости, не смущает тайваньских производителей, которые с уверенностью смотрят в 2023 год, как сообщает DigiTimes. По крайней мере, местные производители чипов убеждены, что в стоимостном выражении они смогут нарастить выработку по итогам 2023 года на несколько процентов.

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Источник изображения: DigiTimes

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По сути, такую уверенность можно обосновать сохранением высокого спроса на полупроводниковые компоненты в отдельных отраслях. Те же автомобили активно переходят на электротягу и обзаводятся продвинутыми ассистентами, требующими дополнительного количества полупроводниковых компонентов. Локомотивом тайваньской отрасли, вне всякого сомнения, останется TSMC, которая контролирует половину мирового рынка услуг по контрактному производству чипов.