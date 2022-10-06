В этом году общий спад рынка ПК достигнет 15 или 19% в денежном выражении.

Аналитики Wells Fargo ожидают, что по итогам текущего года выручка на рынке ПК может сократиться на величину от 15 до 19%, и даже по итогам 2023 года она уменьшится ещё на 5-6%, поэтому говорить о скором восстановлении спроса в масштабах всего рынка бессмысленно. При этом динамика изменения выручки AMD хоть и будет лучше рынка в среднем, не сможет похвастаться былой несгибаемостью.

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Источник изображения: AMD

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Например, по итогам текущего года AMD увеличит выручку до $25,5 млрд вместо прогнозируемых ранее $26,2 млрд, а в следующем году увеличит её до $26,6 млрд. В 2024 году компании удастся увеличить выручку до $29,4 млрд, при этом краткосрочные перспективы AMD в серверном сегменте не особо радуют авторов прогноза, поскольку клиенты компании не только столкнутся с затовариванием складов, но и станут реже обновлять оборудование в условиях макроэкономической неопределённости.