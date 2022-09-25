Сравнение с флагманским GA102 поколения Ampere имеется.

Компания NVIDIA раскрыла полные характеристики графических процессоров AD102, AD103 и AD104 нового семейства Ada Lovelace, которые служат основной для видеокарт GeForce RTX 4090, RTX 4080 16GB и 4080 12 GB соответственно. Была обнародована доподлинная информация о площади GPU, количестве транзисторов и количестве функциональных блоков.

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Если говорить о старшем AD102, то площадь его кристалла составляет 608 мм2, он содержит 76,3 млрд транзисторов. Площадь кристалла у AD103 составляет 378мм2, содержит он 45,9 млрд транзисторов. Наконец, у младшего из линейки Ada Lovelace графического процессора AD104 площадь кристалла равна 294,5 мм2, а количество транзисторов — 35,8 млрд. Для сравнения: площадь флагманского GA102 поколения Ampere составляет 628 мм2 с размещёнными на нём 28,3 млрд транзисторов.

NVIDIA также сообщает, что количество функциональных блоков было увеличено. Для нового поколения видеокарт производитель улучшил практически все модули архитектуры: ядра CUDA, RT-ядра и тензорные ядра.

Количество блоков растеризации (ROP) в составе новых графических процессоров тоже было увеличено по сравнению с предыдущей серией видеокарт — здесь нужно сравнивать с флагманским чипом GA102 поколения Ampere. Топовый AD102 получил 190 ROP (против 112 блоков растеризации у GA102), AD103 имеет 112 ROP, у AD104 есть 80 ROP.

В новой справочной таблице от NVIDIA также есть информация по объёму кеш-памяти L2 для трёх новых чипов: 96 Мбайт для AD102, 64 Мбайт у AD103 и 48 Мбайт у AD104.

Ещё одно уточнение от NVIDIA связано с описанием технологического процесса производства TSMC N4, про который мы говорили ещё в момент анонса и на котором строятся чипы Ada Lovelace. Ранее производитель говорил о полноценном 4-нм техпроцессе, но на самом деле речь идёт об усовершенствованном 5-нм техпроцессе.

Напомним, NVIDIA анонсировала флагманские видеокарты серии GeForce RTX 4000 в начале прошлой недели — 20 сентября. Отдельное внимание на стриме компании было уделено технологии ИИ-апскейла DLSS 3.0. К своей третьей редакции она «научилась» генерировать не дополнительные пиксели, а целые кадры, что в теории может увеличить производительность той или иной игры аж в 4 раза.

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Все основные характеристики видеокарт были представлены в рамках большой презентации, а сейчас NVIDIA просто уточнила некоторые технические моменты.