Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
NVIDIA уточнила характеристики графических чипов Ada Lovelace: меньше площадь и намного больше транзисторов
Сравнение с флагманским GA102 поколения Ampere имеется.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Компания NVIDIA раскрыла полные характеристики графических процессоров AD102, AD103 и AD104 нового семейства Ada Lovelace, которые служат основной для видеокарт GeForce RTX 4090, RTX 4080 16GB и 4080 12 GB соответственно. Была обнародована доподлинная информация о площади GPU, количестве транзисторов и количестве функциональных блоков.

реклама

Если говорить о старшем AD102, то площадь его кристалла составляет 608 мм2, он содержит 76,3 млрд транзисторов. Площадь кристалла у AD103 составляет 378мм2, содержит он 45,9 млрд транзисторов. Наконец, у младшего из линейки Ada Lovelace графического процессора AD104 площадь кристалла равна 294,5 мм2, а количество транзисторов — 35,8 млрд. Для сравнения: площадь флагманского GA102 поколения Ampere составляет 628 мм2 с размещёнными на нём 28,3 млрд транзисторов.

NVIDIA также сообщает, что количество функциональных блоков было увеличено. Для нового поколения видеокарт производитель улучшил практически все модули архитектуры: ядра CUDA, RT-ядра и тензорные ядра.

Количество блоков растеризации (ROP) в составе новых графических процессоров тоже было увеличено по сравнению с предыдущей серией видеокарт — здесь нужно сравнивать с флагманским чипом GA102 поколения Ampere. Топовый AD102 получил 190 ROP (против 112 блоков растеризации у GA102), AD103 имеет 112 ROP, у AD104 есть 80 ROP.

В новой справочной таблице от NVIDIA также есть информация по объёму кеш-памяти L2 для трёх новых чипов: 96 Мбайт для AD102, 64 Мбайт у AD103 и 48 Мбайт у AD104.

Ещё одно уточнение от NVIDIA связано с описанием технологического процесса производства TSMC N4, про который мы говорили ещё в момент анонса и на котором строятся чипы Ada Lovelace. Ранее производитель говорил о полноценном 4-нм техпроцессе, но на самом деле речь идёт об усовершенствованном 5-нм техпроцессе.

Напомним, NVIDIA анонсировала флагманские видеокарты серии GeForce RTX 4000 в начале прошлой недели — 20 сентября. Отдельное внимание на стриме компании было уделено технологии ИИ-апскейла DLSS 3.0. К своей третьей редакции она «научилась» генерировать не дополнительные пиксели, а целые кадры, что в теории может увеличить производительность той или иной игры аж в 4 раза.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Все основные характеристики видеокарт были представлены в рамках большой презентации, а сейчас NVIDIA просто уточнила некоторые технические моменты.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 4000
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA представила GET3D — продвинутую ИИ-систему быстрой генерации трёхмерных объектов и персонажей
NVIDIA представила графическую мод-платформу RTX Remix и показала её работу на примере TES III Morrowind
Новейшая GeForce RTX 4090 обеспечит 360 fps и выше в Overwatch 2 в разрешении 1440p
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
71
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
156
Собираем ПК правильно – 6 комплектов: процессор и материнская плата для экономных пользователей
23
Почему GIMP ужасен как графический редактор
78
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
19
Астрономы обнаружили горячий пузырь плазмы, вращающийся вокруг массивной черной дыры
12

Сейчас обсуждают

AmazingShot
19:19
"Кроме того, такая конкуренция оказалась бы не в пользу чипов Ampere, потому что их современный аналог RTX 4090 показывает в разы лучшую производительность по примерно такой же официальной цене." На ...
Nvidia снимает с производства флагманы Ampere RTX 3090 и RTX 3090 Ti
_Вежливый Krab
19:18
не осталось. поток вооружений все врсемя нарастает ВСУ нанесли удары по переправам и сосредоточению техники российских оккупантов
Mazda может прекратить производить автомобили в России
ихихи
19:18
После "референдума" будут боевые действия? Запад испугается и даст заднюю или не так?))
Mazda может прекратить производить автомобили в России
beltar
19:18
А вот возьмем тесты в этой, с позволения сказать, игре. https://3dnews.ru/1006613/gruppovoe-testirovanie-49-videokart-v-doom-eternal-massoviy-rasstrel Как так получается, что здесь среднее на 2060S а...
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
_Вежливый Krab
19:16
Сербия отказалась признавать «референдумы» в захваченных областях Украины
Mazda может прекратить производить автомобили в России
3JIbIDEHb
19:16
Видать, вопреки лабораторным испытаниям, на длинной дистанции характеристики довольно сильно уплывают. Настолько, что может пострадать репутация или даже кошелёк. Врят ли это связанос отзывной компани...
Arctic перестанет выпускать термопасту MX-5, ей на смену придёт MX-6 с лучшими характеристиками
REY_B_
19:15
Да что Вы! Там будет всё по-честному.
Mazda может прекратить производить автомобили в России
Academic
19:15
И это хорошо! Мобилизация, передовая, сдача в плен, фильтрационный лагерь, принятие гражданства России. На Украине много красивых хохлушек, пускай поставляют, работящая баба себе легко жениха в России...
Mazda может прекратить производить автомобили в России
Vlud Karo
19:14
ну пусть к нам присоединяются, сделаем и у них референдум
Mazda может прекратить производить автомобили в России
REY_B_
19:14
Так вроде уже аннексировала... И НАТО в стороне не осталось... И тоже огребает! Слышал, Путин обещал к Новому Году уничтожить половину немецкой тяжёлой промышленности. Думаю, к Новому Году больше выйд...
Mazda может прекратить производить автомобили в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем