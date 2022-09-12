Под жидким азотом – до 8 ГГц.

Представителям сайта Tom’s Hardware Guide довелось побывать на мероприятии Intel, предваряющем анонс настольных процессоров семейства Raptor Lake, и они сочли нужным заявить, что компания не скрывает способности этих процессоров разгоняться до 8 ГГц при охлаждении жидким азотом. Фактически, по неофициальным каналам эта информация просочилась немного раньше, благодаря чему мы знаем, что на частоте 8 ГГц образец Raptor Lake способен сохранять активность восьми ядер и восьми потоков.

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Источник изображения: Tom’s Hardware

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На новом слайде Intel сообщает, что процессоры этой серии способны разгоняться и до 6 ГГц – по всей видимости, с использованием воздушного охлаждения или компактной необслуживаемой системы жидкостного охлаждения, поскольку из предыдущих утечек известно, что для старшей модели предельная частота автоматического «разгона» будет достигать 5.8 ГГц. Разницу в 200 МГц как раз можно будет перекрыть за счёт ручного разгона. У современных процессоров эта «дельта» не так велика, поэтому главным девизом унылых хранителей былой оверклокерской славы является фраза «всё уже разогнано до нас».