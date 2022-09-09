Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Intel Core i9-13900K был разогнан до 8,0 ГГц
Неназванный оверклокер предоставил Wccftech скриншот CPU-Z, показывающий разогнанный Intel Core i9-13900K в действии. Процессор Raptor Lake достигает 8,0 ГГц с охлаждением LN2 и напряжением ЦП 1,792 В.
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

Ни для кого не секрет, что высокопроизводительные процессоры Intel разгоняются лучше, чем какие-либо процессоры, которые может предложить AMD. Известный оверклокер Splave разогнал Core i9-12900KS до невероятных 7,8 ГГц. Согласно новому отчету Wccftech, его преемник Core i9-13900K, готов продолжить наследие Intel. Неназванный оверклокер предположительно разогнал процессор Raptor Lake до 8,0 ГГц.

Что еще более впечатляет, так это то, что рекорд был достигнут на предсерийном процессоре. Тест проводился на неизвестной материнской плате Z790 с повышенным до 1,792 вольт напряжением процессора, отключенными SMT/E-ядрами и охлаждением LN2. Розничные процессоры безусловно будут работать лучше, когда OEM-производители выпустят свои высококачественные материнские платы, специально предназначенные для экстремальных условий. В сочетании со стабильным BIOS можно будет бить рекорды производительности среди новых процессоров Intel.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Intel Core i9-13900K потенциально сможет побить восьмилетний рекорд Team Red (8 722 МГц) в списке мировых рекордов разгона процессоров. Если планы Intel останутся неизменными и ближайшем будущем появится Core i9-13900KS, то он будет способен еще больше раздвинуть границы разгона. Однако связанные с этим затраты на электроэнергию лучше оставить в тайне, особенно когда Raptor Lake может потреблять сотни ватт даже в казалось бы «нормальных» условиях, которые не охлаждаются азотом или огромными "водянками".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #raptor lake #cpu-z #intel core i9-13900k
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Доступные модели Intel Core i5 и i3 13-го поколения будут основаны на старых кристаллах Alder Lake-S
Материнские платы Intel 600 и 700 серии смогут работать с профилями памяти AMD EXPO
Видеокарты Intel Arc серии A для настольных ПК будут иметь до 32 ядер Xe и 16 ГБ памяти GDDR6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Байрактары позавидуют - В России создан дрон, способный садиться на корабль даже в сильный шторм
39
Телефонные мошенники начали оригинально мстить грубящим им жертвам
8
Американское издание 19FortyFive: характеристики российского МиГ-41 взяты из научной фантастики
31
Эфир готовится пробить $2000, а Биткоин ждёт бычье ралли на фоне энергетического кризиса в ЕС
12
Steam выпустила статистику использования OC, CPU и GPU за август 2022 года
1
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для лучшего эксклюзива Sony на ПК
9
GeForce GTX 1080 Ti с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 40 000р – что выгоднее купить
8
Bethesda открыла официальные выделенные серверы для Wolfenstein Enemy Territory
2
Хищение данных пользователей TikTok всё-таки не произошло
+
Руководство Samsung признаёт, что компания пренебрегала репутацией на контрактном рынке
1
В США запретят экспорт топовых графических процессоров в Россию и Китай
27
Включай мозги – 5 процессоров для тех, кто привык делать разумный выбор по правильной цене
7
Авторы Steelrising опубликовали трейлер к сегодняшнему релизу проекта
1
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
16
CD Projekt RED выпустит новую трилогию The Witcher, но в игре может не оказаться Геральта из Ривии
8
Palit против Gigabyte – кто делает самые быстрые видеокарты и что купить в магазинах РФ прямо сейчас
10
NVIDIA подарит покупателям ряда моделей GeForce RTX 30 игру Spider-Man Remastered, но не всем
9
Новый «Ведьмак» станет первым из цикла, а «Дикую Охоту» выпустят на PS5 и Xbox Series до конца текущего года
4
До перехода Ethereum на PoS остаётся меньше недели
8
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
113

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
43
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
38
О самых дорогих видеокартах в мире
23
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
14
Пожизненная лицензия Windows 10 стоит всего 16 долларов на большой осенней распродаже
14
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
25

Сейчас обсуждают

LoL
17:57
Чего ты докопался до младшего зен4? Любимка в опасности?)))
Доступные модели Intel Core i5 и i3 13-го поколения будут основаны на старых кристаллах Alder Lake-S
Вежливый_Excalibur
17:55
В результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Разведчики заявили, что подразделение прекратило существование из-за...
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
&lt;TopUpdate&gt;
17:54
Если брать платформу с прицелом под апгрейд на будущее, то тут амд рулит. AM4 позволил не плохо так апгредить проц. А ам5 обещает похожее . Так что имхо под апгрейд через пару лет ам5 выглядит куда за...
Ryzen 5 7600X показал свои возможности в Cinebench R23 — новинка уступила даже Core i5-12600K
Сева Шевченко
17:49
сука! так и есть
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
_kurbashi_
17:48
Чем базарнее заголовок, тем больше набегает поругаться, классика же.
Появился результат AMD Ryzen 5 7600X в Cinebench R23 — до 37% быстрее 5600X в многопотоке
Сева Шевченко
17:47
))
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Сева Шевченко
17:46
сука! так мне и снилось
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Абылай Ордабаев
17:45
шеша в красных труселях? однако эротический сон был...
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Co6aKuHaZene
17:44
У интелофанов будет выбор куда интереснее за прайс 7600X + B650 + DDR5. Это либо 13600KF + Z690 + DDR4 или 13700F + B660 + DDR4. И любая из этих связок набрызгает на лица выбравшим 7600X.
Доступные модели Intel Core i5 и i3 13-го поколения будут основаны на старых кристаллах Alder Lake-S
Zorro
17:44
А интегрированная графика в новых процессорах 13900KS будет хуже чем на AMD Athlon 3000G. но не че. Это же Intel.
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем