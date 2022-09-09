Неназванный оверклокер предоставил Wccftech скриншот CPU-Z, показывающий разогнанный Intel Core i9-13900K в действии. Процессор Raptor Lake достигает 8,0 ГГц с охлаждением LN2 и напряжением ЦП 1,792 В.

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Ни для кого не секрет, что высокопроизводительные процессоры Intel разгоняются лучше, чем какие-либо процессоры, которые может предложить AMD. Известный оверклокер Splave разогнал Core i9-12900KS до невероятных 7,8 ГГц. Согласно новому отчету Wccftech, его преемник Core i9-13900K, готов продолжить наследие Intel. Неназванный оверклокер предположительно разогнал процессор Raptor Lake до 8,0 ГГц.

Что еще более впечатляет, так это то, что рекорд был достигнут на предсерийном процессоре. Тест проводился на неизвестной материнской плате Z790 с повышенным до 1,792 вольт напряжением процессора, отключенными SMT/E-ядрами и охлаждением LN2. Розничные процессоры безусловно будут работать лучше, когда OEM-производители выпустят свои высококачественные материнские платы, специально предназначенные для экстремальных условий. В сочетании со стабильным BIOS можно будет бить рекорды производительности среди новых процессоров Intel.

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Intel Core i9-13900K потенциально сможет побить восьмилетний рекорд Team Red (8 722 МГц) в списке мировых рекордов разгона процессоров. Если планы Intel останутся неизменными и ближайшем будущем появится Core i9-13900KS, то он будет способен еще больше раздвинуть границы разгона. Однако связанные с этим затраты на электроэнергию лучше оставить в тайне, особенно когда Raptor Lake может потреблять сотни ватт даже в казалось бы «нормальных» условиях, которые не охлаждаются азотом или огромными "водянками".