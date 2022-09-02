Издание DigiTimes на фоне одной из самых значимых новостей этой недели о запрете на поставку в Китай ускорителей вычислений NVIDIA серий A100 и H100 решило сделать заявление о неизбежности возникновения трудностей у местных разработчиков с созданием передовых ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта.
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В том, что такие ускорители китайскими компаниями создаются, сомневаться не приходится – достаточно вспомнить о разработках Birentech, которые подразумевают размещение на кристалле 77 млрд транзисторов и выпуск по 7-нм технологии на предприятиях TSMC. Напомним, что сама NVIDIA уже получила разрешение контролирующих органов на активность, сопутствующую разработке тех же чипов H100 на территории Гонконга, но только до сентября следующего года.