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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые санкции США скажутся на разработке китайских ускорителей вычислений
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Издание DigiTimes на фоне одной из самых значимых новостей этой недели о запрете на поставку в Китай ускорителей вычислений NVIDIA серий A100 и H100 решило сделать заявление о неизбежности возникновения трудностей у местных разработчиков с созданием передовых ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

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В том, что такие ускорители китайскими компаниями создаются, сомневаться не приходится – достаточно вспомнить о разработках Birentech, которые подразумевают размещение на кристалле 77 млрд транзисторов и выпуск по 7-нм технологии на предприятиях TSMC. Напомним, что сама NVIDIA уже получила разрешение контролирующих органов на активность, сопутствующую разработке тех же чипов H100 на территории Гонконга, но только до сентября следующего года.

#nvidia #китай #gpgpu #китайские производители #biren
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NVIDIA добилась разрешения на разработку ускорителей H100 на территории Китая
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