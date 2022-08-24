Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сроки ожидания полупроводниковых компонентов в телекоммуникационном секторе сократились
С 50 до 30 недель – почувствуйте разницу, что называется.
рекомендации
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Руководство производящей телекоммуникационное оборудование компании Cisco недавно выступило с не самым оптимистичным прогнозом, заявив о возможности победы над дефицитом полупроводниковых компонентов не ранее середины следующего года. В данном контексте речь шла о силовой электронике, которая используется в подсистеме питания разного рода оборудования.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Издание DigiTimes при этом сообщает, что сроки ожидания заказанных чипов именно телекоммуникационного профиля успели сократиться с 50 до 30 недель. Другими словами, дефицит в этой сфере хоть и сохраняется, но постепенно ослабевает. Об этом тайваньскому сайту поведали источники среди производителей телекоммуникационного оборудования. Впрочем, если ситуация с доступностью сопутствующих компонентов не улучшится, то особого прогресса в увеличении объёмов поставок оборудования для систем связи добиться не удастся.

#полупроводники #сети и телекоммуникация #дефицит чипов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К 2026 году TSMC планирует освоить на территории США производство 3-нм чипов
Intel считает возможным появление к концу десятилетия чипов с триллионом транзисторов
Делегация тайваньских производителей полупроводниковых компонентов посетила Индию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
50
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
48
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
30
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
2
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
1
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

D3m0n
12:38
ХЗ как там на Украине, замес всё-таки. Но у чуреков недавно даже бунты были из-за жратвы. Майнят они, бл#
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Герц
12:35
Они там вполне нормально, и гораздо лучше чем народ хохлоины живут.
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Герц
12:34
Они им по айфону раздадут и флажок радужный дадут. Чтоб радовались.
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Blackm0re
12:34
2080 - 3080, в среднем, на 50% быстрее. .
Финальные характеристики GPU NVIDIA слили за месяц до релиза – 2-кратного прироста fps не будет
Роман Ильягулов
12:33
Наверняка разработку заказали производители аналоговых телевизоров)))))))))
Помехоустойчивое "атомарное телевидение" может заменить современное
1kot4u
12:32
то есть лоу энд линейка получала обновы 3 года, а флагманы 19 года меньше двух, так держать, сяоми ;)
Xiaomi Mi A3 получил последнее официальное обновление
Михаил Авраменко
12:32
Национализм - главный тренд 2022 года. Надо жить в ногу с новым веяниями. Или ты предпочитаешь существовать при режиме давно нежизнеспособной отсталой демократии?
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
Герц
12:30
А чем обычная щетка плоха? Ох уж эти маркетинговые придумки.
Электрическая зубная щётка Xiaomi держит заряд 365 дней и доступна по скидке 27%
daimos
12:29
Кто бы сомневался
Финальные характеристики GPU NVIDIA слили за месяц до релиза – 2-кратного прироста fps не будет
Михаил Авраменко
12:28
Более 100000 дохлых захистников с тобой категорически не согласны.
Программист из РФ создал эмулятор для PlayStation 5 – играть в игры пока нельзя, но дело движется
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем