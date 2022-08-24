Руководство производящей телекоммуникационное оборудование компании Cisco недавно выступило с не самым оптимистичным прогнозом, заявив о возможности победы над дефицитом полупроводниковых компонентов не ранее середины следующего года. В данном контексте речь шла о силовой электронике, которая используется в подсистеме питания разного рода оборудования.
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Издание DigiTimes при этом сообщает, что сроки ожидания заказанных чипов именно телекоммуникационного профиля успели сократиться с 50 до 30 недель. Другими словами, дефицит в этой сфере хоть и сохраняется, но постепенно ослабевает. Об этом тайваньскому сайту поведали источники среди производителей телекоммуникационного оборудования. Впрочем, если ситуация с доступностью сопутствующих компонентов не улучшится, то особого прогресса в увеличении объёмов поставок оборудования для систем связи добиться не удастся.