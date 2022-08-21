Агентство Bloomberg привело высказывания руководителей двух компаний полупроводниковой отрасли, которые позволяют судить о том, что о кризисе перепроизводства пока можно говорить лишь в сегменте персональных компьютеров, а прочие сегменты полупроводниковой отрасли продолжат в ближайшие месяцы испытывать нехватку компонентов.
реклама
Во-первых, о перекосах в снабжении чипами заявили представители Cisco. По их словам, в сегменте силовой электроники нехватка продукции будет ощущаться как минимум до середины следующего года. Во-вторых, производитель литографического оборудования Applied Materials заявил, что сам не может выпускать продукцию в достаточных количествах из-за нехватки комплектующих. Разорвать этот замкнутый круг, по мнению производителя, удастся лишь несколько кварталов спустя. На рынке сохраняется дефицит примитивных по своим возможностям чипов, которые выпускаются по зрелым литографическим нормам.