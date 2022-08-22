Исследовательский центр MediaTek будет функционировать в этом штате.

Агентство Reuters сообщило об уже третьем с начала августа визите американских чиновников на остров Тайвань, независимость которого континентальный Китай признавать отказывается. На этот раз в состав делегации вошёл губернатор Индианы Эрик Холкомб (Eric Holcomb), который должен встретиться с представителями тайваньских компаний полупроводникового сектора.

реклама

Источник исходного изображения: IndyStar

рекомендации ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В июне, как отмечает источник, тайваньская компания MediaTek объявила от открытии в Индиане исследовательского центра, который будет функционировать при поддержке Университета Пердью. Президент Тайваня Цай Инвэнь (Tsai Ing-wen) заверила делегатов из США, что власти острова заинтересованы в углублении сотрудничества с политическими единомышленниками и создании стабильной цепочки поставок «чипов демократии». По мнению главы правительства Тайваня, у штата Индиана в свете принятия властями США пакета законов о субсидировании полупроводниковой отрасли появляются новые перспективы развития.