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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В состав очередного десанта американских чиновников на Тайвань вошёл губернатор Индианы
Исследовательский центр MediaTek будет функционировать в этом штате.
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Агентство Reuters сообщило об уже третьем с начала августа визите американских чиновников на остров Тайвань, независимость которого континентальный Китай признавать отказывается. На этот раз в состав делегации вошёл губернатор Индианы Эрик Холкомб (Eric Holcomb), который должен встретиться с представителями тайваньских компаний полупроводникового сектора.

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Источник исходного изображения: IndyStar

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В июне, как отмечает источник, тайваньская компания MediaTek объявила от открытии в Индиане исследовательского центра, который будет функционировать при поддержке Университета Пердью. Президент Тайваня Цай Инвэнь (Tsai Ing-wen) заверила делегатов из США, что власти острова заинтересованы в углублении сотрудничества с политическими единомышленниками и создании стабильной цепочки поставок «чипов демократии». По мнению главы правительства Тайваня, у штата Индиана в свете принятия властями США пакета законов о субсидировании полупроводниковой отрасли появляются новые перспективы развития.

#полупроводники #mediatek #сша #тайвань
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