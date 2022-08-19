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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Продвижение компанией Samsung своего 3-нм техпроцесса не убавило клиентов у TSMC
По крайней мере, Apple и Intel остались непоколебимы.
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Поставлять серийную 3-нм продукцию своим клиентам компания Samsung Electronics начала этим летом, несколько опередив конкурирующую TSMC, и сейчас корейский подрядчик может похвастать наличием не менее двух получателей 3-нм изделий, если верить слухам. Сайт DigiTimes сообщает, что подобная активность корейского контрактного производителя не уменьшила решимости существующих клиентов TSMC продолжить сотрудничество с последней.

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Источник исходного изображения: TSMC

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По крайней мере, по данным источника, Apple и Intel намереваются получать свою 3-нм продукцию от TSMC, хотя в последнем случае пока ещё не всё очевидно со сроками. По всей видимости, Samsung Electronics теперь пытается завоевать симпатии разработчиков мобильных процессоров типа MediaTek и Qualcomm. В последнем случае, как принято считать, у американской компании есть некоторый опыт неудачного сотрудничества с Samsung, но руководство Qualcomm всегда на первый план ставит диверсификацию источников получения своих процессоров, поэтому южнокорейский подрядчик в этом отношении может что-то выиграть.

#intel #samsung #apple #полупроводники #tsmc #qualcomm #mediatek
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Stupid Miner
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_Вeжливый_HIMАRS_
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