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Новости Hardware Алексей Сычёв
Марка G.Skill готовит набор памяти DDR5-6000, оптимизированный для платформы AMD Socket AM5
Подразумевается наличие низких таймингов.
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На уходящей неделе стало известно, что для процессоров AMD Ryzen 7000 оптимальным с точки зрения быстродействия будет синхронный режим работы памяти типа DDR5 с шиной Infinity Fabric, что подразумевает использование модулей DDR5-6000. Позднее ресурс WCCFTech добавил, что известная марка G.Skill готовит к анонсу платформы Socket AM5 комплект модулей памяти семейства Trident Z5, который будет оптимизирован для процессоров Ryzen 7000 и обеспечит поддержку расширений EXPO, позволяющих достигать лучшей производительности в разгоне с минимальными затратами времени.

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Источник изображения: G.Skill

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Источник даже упоминает маркировку конкретного комплекта памяти — F5-6000J3038F16G, которая позволяет судить, что он состоит из модулей типа DDR5-6000. Сообщается, что тайминги данного решения будут ограничены достаточно агрессивными значениями 30-38-38-96. Для сравнения, платформе Intel через расширения XMP этот производитель сейчас открывает доступ к режиму DDR5-6000 только в сочетании с таймингами 30-40-40-96. В обоих случаях напряжение питания модулей памяти составляет 1,35-1,45 В. Модули памяти Trident Z5 для платформы Socket AM5 будут использовать микросхемы памяти SK hynix и раскрывать весь свой потенциал в материнских платах на базе чипсетов AMD X670E, X670 и B650.

#amd #ddr5 #g.skill #ryzen 7000 #socket am5 #ddr5-6000 #trident z5
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