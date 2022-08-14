На уходящей неделе стало известно, что для процессоров AMD Ryzen 7000 оптимальным с точки зрения быстродействия будет синхронный режим работы памяти типа DDR5 с шиной Infinity Fabric, что подразумевает использование модулей DDR5-6000. Позднее ресурс WCCFTech добавил, что известная марка G.Skill готовит к анонсу платформы Socket AM5 комплект модулей памяти семейства Trident Z5, который будет оптимизирован для процессоров Ryzen 7000 и обеспечит поддержку расширений EXPO, позволяющих достигать лучшей производительности в разгоне с минимальными затратами времени.
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Источник даже упоминает маркировку конкретного комплекта памяти — F5-6000J3038F16G, которая позволяет судить, что он состоит из модулей типа DDR5-6000. Сообщается, что тайминги данного решения будут ограничены достаточно агрессивными значениями 30-38-38-96. Для сравнения, платформе Intel через расширения XMP этот производитель сейчас открывает доступ к режиму DDR5-6000 только в сочетании с таймингами 30-40-40-96. В обоих случаях напряжение питания модулей памяти составляет 1,35-1,45 В. Модули памяти Trident Z5 для платформы Socket AM5 будут использовать микросхемы памяти SK hynix и раскрывать весь свой потенциал в материнских платах на базе чипсетов AMD X670E, X670 и B650.