Кроме того, тактовая частота Infinity Fabric при этом должна составлять 3 ГГц

Сегодня были подтверждены некоторые интересные подробности о настольной платформе AMD следующего поколения. Оптимизация памяти DDR5 для настольных процессоров Ryzen серии 7000 под кодовым названием «Raphael» была раскрыта в утечке BIOS компании Gigabyte для материнских плат X670E, предположительно основанной на AGESA 1.0.0.1. Некоторые пользователи, в том числе создатель инструментов настройки HYDRA/CTR для процессоров Ryzen, поспешили проанализировать данные, скрытые в прошивке.

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BIOS подтверждает технологию AMD EXPO (расширенные профили для разгона) на новой платформе. Это альтернатива AMD Intel XMP 3.0 для памяти DDR5. Еще в апреле появились сообщения, что AMD работает над такой технологией. Новая утечка также подтверждает, что EXPO будет поддерживать два основных профиля, ориентированных либо на пропускную способность, либо на низкую задержку.

Пользователям будет разрешено изменять тайминги памяти для каждого из четырех каналов DDR5, но наиболее интересной особенностью является максимальная частота Infinity Fabric, которая, как сообщается, достигает 3000 МГц. Однако стоит обратить внимание, что это просто опция в BIOS, а не обязательно достижимая частота.

Кроме того, портал Wccftech утверждает, что память DDR5-6000 должна обеспечивать наилучшую производительность в соотношении 1:1 с частотой Infinity Fabric. Любой более быстрый модуль памяти, скорее всего, потребует изменить это соотношение, но такая настройка даст плохие результаты, и ее просто не рекомендуется использовать для игр.

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Напомню, что процессоры серии AMD Ryzen 7000 должны быть запущены 15 сентября. Ожидается, что это также приведет к увеличению спроса на высокоскоростные модули памяти.