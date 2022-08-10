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Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают наилучшую производительность с памятью DDR5-6000
Кроме того, тактовая частота Infinity Fabric при этом должна составлять 3 ГГц
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 Сегодня были подтверждены некоторые интересные подробности о настольной платформе AMD следующего поколения. Оптимизация памяти DDR5 для настольных процессоров Ryzen серии 7000 под кодовым названием «Raphael» была раскрыта в утечке BIOS компании Gigabyte для материнских плат X670E, предположительно основанной на AGESA 1.0.0.1. Некоторые пользователи, в том числе создатель инструментов настройки HYDRA/CTR для процессоров Ryzen, поспешили проанализировать данные, скрытые в прошивке.

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 BIOS подтверждает технологию AMD EXPO (расширенные профили для разгона) на новой платформе. Это альтернатива AMD Intel XMP 3.0 для памяти DDR5. Еще в апреле появились сообщения, что AMD работает над такой технологией. Новая утечка также подтверждает, что EXPO будет поддерживать два основных профиля, ориентированных либо на пропускную способность, либо на низкую задержку.

 Пользователям будет разрешено изменять тайминги памяти для каждого из четырех каналов DDR5, но наиболее интересной особенностью является максимальная частота Infinity Fabric, которая, как сообщается, достигает 3000 МГц. Однако стоит обратить внимание, что это просто опция в BIOS, а не обязательно достижимая частота.

 Кроме того, портал Wccftech утверждает, что память DDR5-6000 должна обеспечивать наилучшую производительность в соотношении 1:1 с частотой Infinity Fabric. Любой более быстрый модуль памяти, скорее всего, потребует изменить это соотношение, но такая настройка даст плохие результаты, и ее просто не рекомендуется использовать для игр.

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 Напомню, что процессоры серии AMD Ryzen 7000 должны быть запущены 15 сентября. Ожидается, что это также приведет к увеличению спроса на высокоскоростные модули памяти.

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Michiru1
15:59
Уже ж была новость, 13900к на 314ваттах обходит 12900к на 60%. В то же время, по офф данным 7950х быстрее 5950х на 35%.
Инсайдеры назвали предварительные характеристики и цены линейки AMD Ryzen 7000 – быстро и дорого
Муж_ЗАГЛOTA
15:58
это ты про оружие ПИНДОСОВ, которое не фига не работает :D спецоперация ПОКАЗАЛА, что западное ОРУЖИЕ ГООВНОО 100% гейБАНДЭРЫ с помощью данного оружия не смогли освободить ни 1 сантиметр своей ОКРАИНЫ...
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
swr5
15:56
Нет. 13900k будет польностью сливать 7950х при нормальном культурном теплопакете. Если вы прицепите к 13900k чиллер и разкорячите его до 400 Вт, может немного и будет обходить райзен, но это не точно.
Инсайдеры назвали предварительные характеристики и цены линейки AMD Ryzen 7000 – быстро и дорого
Вежливый_ATACMS
15:54
в Европе? и не раз. у нас безвиз же. можно даже туром на выходные сгонять погулять по Вене
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Муж_ЗАГЛOTA
15:54
германия УЖЕ воет об убытках в 270 лярдов но зато поддерживают ОКРАИНУ)))
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
ахахах
15:53
китайцы кстати с.корею подогревают.С.корея разорвёт за Китай любого врага-этим только дай приказ
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
15:53
у китайцев таже проблема что и у орков. отсутствие побед в истории, опыта войны против регулярной армии и совковое железо. сунутся в Тайвань тоже отгребут
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Kira625
15:52
Это всё кончится тем, что кое-кого пинками выкинут из Бундестага и из Европарламента. И кое-чья жопа это уже чувствует.
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korney
15:51
500 рублей и колхозный геморрой?! 177р. и никакой возни - тишина и никаких +/- )
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CrazyZelot
15:50
Подождём выхода Ryzen 7000, и купим на али
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