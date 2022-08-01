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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США готовятся нанести сокрушительный удар по ведущему китайскому производителю памяти
Не более 128 слоёв в одни китайские руки!
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Ещё год назад китайская компания YMTC была готова освоить массовые поставки твердотельной памяти типа 3D NAND с 128 слоями, отставая от мировых лидеров по этому показателю на шаг или максимум два. В мае этого года начались поставки образцов 192-слойной памяти типа 3D NAND производства YMTC, но осведомлённые источники Reuters сообщают, что американские власти не будут бесконечно долго терпеть растущую угрозу для домашних производителей памяти в лице Western Digital и Micron Technology.

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Источник изображения: YMTC

Законодатели США собираются внести в перечень оборудования, запрещённого для экспорта в Китай, средства производства твердотельной памяти с количеством слоёв более 128 штук. Тем самым, административно будет построен барьер для дальнейшего развития китайской компании YMTC, которая непосредственно зависит от технологий и оборудования американского происхождения. Кстати, пострадают и все прочие производители твердотельной памяти, у которых есть предприятия на территории КНР, поскольку санкции не будут носить избирательного характера.

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Те же Samsung SK hynix активно вкладываются в свои китайские предприятия, а последняя ещё и купила у Intel предприятие в Даляне, которое специализируется на выпуске твердотельной памяти. Основанная в 2016 году компания YMTC успела занять 5% мирового рынка твердотельной памяти, к её продукции даже присматривалась Apple, если верить слухам. Очевидно, американским производителям, которые основную часть продукции выпускают за пределами США, подобный конкурент не понравился до такой степени, что устранять его решено политическими мерами.

#полупроводники #санкции #сша #3d nand #китайские производители #ymtc
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