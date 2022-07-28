Рождённая в результате манипуляций с активами Toshiba, связанными с производством твердотельной памяти, компания Kioxia по-прежнему имеет основания называть эту японскую корпорацию своим крупнейшим акционером, но руководит бизнесом выходец из Intel, да и готовящееся с переменным успехом IPO повышает вероятность смены структуры акционерного капитала не в пользу японских инвесторов.
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По информации Reuters, на этой неделе японские власти заявили о готовности выделить субсидии на сумму $680 млн для обеспечения стабильного производства микросхем памяти на территории страны и его расширения. Получателями субсидии являются компании Western Digital Corporation и Kioxia, у которых есть совместное предприятие по выпуску памяти в центральной части Японии.
Этот широкий жест, как ожидается, должен произвести впечатление на американских партнёров, с которыми министры экономики и торговли, а также иностранных дел Японии собираются встретиться на этой неделе. Целью встречи являются переговоры на тему сотрудничества в сфере промышленной и экономической политики, а также национальной безопасности. Одновременно власти Японии выражают готовность поддерживать финансами строительство совместного предприятия TSMC и Sony, акционером которого также станет поставщик автокомпонентов Denso. Правительственные субсидии покроют около половины почти семимиллиардного бюджета стройки в долларовом эквиваленте.