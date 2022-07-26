На 30% от прогнозируемых ранее уровней.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Снижение спроса на смартфоны, вызванное макроэкономической неопределённостью и ростом инфляции, сильнее всего проявилось в сегменте устройств начального и среднего уровня, поэтому опубликованный сайтом DigiTimes прогноз в отношении динамики поставок мобильных процессоров MediaTek в текущем полугодии не должен вызывать удивления. Как известно, продукция MediaTek как раз используется в смартфонах среднего ценового уровня.

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Источник изображения: DigiTimes

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По словам источника, компании MediaTek в этом полугодии наверняка придётся столкнуться со снижением объёмов поставок мобильных процессоров на 30% относительно первоначально заложенного в прогноз уровня. В этих условиях и возможность увеличить выручку по итогам года на 20%, на которую MediaTek ещё недавно рассчитывала, ставится под серьёзное сомнение.