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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
MediaTek столкнётся со снижением объёмов поставок мобильных процессоров в этом полугодии
На 30% от прогнозируемых ранее уровней.
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3070 MSI Gaming за 50 с началом
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Снижение спроса на смартфоны, вызванное макроэкономической неопределённостью и ростом инфляции, сильнее всего проявилось в сегменте устройств начального и среднего уровня, поэтому опубликованный сайтом DigiTimes прогноз в отношении динамики поставок мобильных процессоров MediaTek в текущем полугодии не должен вызывать удивления. Как известно, продукция MediaTek как раз используется в смартфонах среднего ценового уровня.

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Источник изображения: DigiTimes

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3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
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По словам источника, компании MediaTek в этом полугодии наверняка придётся столкнуться со снижением объёмов поставок мобильных процессоров на 30% относительно первоначально заложенного в прогноз уровня. В этих условиях и возможность увеличить выручку по итогам года на 20%, на которую MediaTek ещё недавно рассчитывала, ставится под серьёзное сомнение.

#смартфоны #аналитика #процессоры #mediatek
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