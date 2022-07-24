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Новости Hardware Алексей Сычёв
Дефицит газа в Германии не помешает Carl Zeiss выпускать оптику для литографического оборудования
Есть же ещё нефть.
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В последние месяцы много говорилось о влиянии дефицита технических газов, поставляемых с территории Украины и России, на мировую полупроводниковую промышленность, но игроки рынка зависят и от поставок природного газа, поскольку используют его в качестве основного энергоносителя. По крайней мере, такие выводы можно сделать, изучив комментарии главы ASML Петера Веннинка (Peter Wennink) на квартальной отчётной конференции.

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Источник изображения: ASML

Один из присутствовавших на мероприятии аналитиков выразил озабоченность возможным влиянием перебоев в поставках природного газа в Германию на деятельность компании Carl Zeiss, которая снабжает ASML оптикой для литографических сканеров, используемых при производстве большинства полупроводниковых компонентов в мире. Руководитель ASML пояснил, что проблема не так актуальна, как может показаться, поскольку Carl Zeiss в случае нехватки газа может переключиться на получение электроэнергии путём сжигания нефтепродуктов.

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Разумеется, это не означает, что риск перебоев с поставками компонентов из-за дефицита природного газа в Германии для ASML исключён полностью. По словам Веннинка, такие вещи можно прогнозировать только в том случае, если цепочка поставок отслеживается на один-два уровня, а когда их количество увеличивается до пяти, всё становится гораздо сложнее. По этой причине ASML не берётся судить, каким будет реальное влияние перебоев с поставками природного газа в Германию на деятельность этого нидерландского холдинга.

#asml #литография #газовые войны
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