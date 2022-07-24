В последние месяцы много говорилось о влиянии дефицита технических газов, поставляемых с территории Украины и России, на мировую полупроводниковую промышленность, но игроки рынка зависят и от поставок природного газа, поскольку используют его в качестве основного энергоносителя. По крайней мере, такие выводы можно сделать, изучив комментарии главы ASML Петера Веннинка (Peter Wennink) на квартальной отчётной конференции.
реклама
Один из присутствовавших на мероприятии аналитиков выразил озабоченность возможным влиянием перебоев в поставках природного газа в Германию на деятельность компании Carl Zeiss, которая снабжает ASML оптикой для литографических сканеров, используемых при производстве большинства полупроводниковых компонентов в мире. Руководитель ASML пояснил, что проблема не так актуальна, как может показаться, поскольку Carl Zeiss в случае нехватки газа может переключиться на получение электроэнергии путём сжигания нефтепродуктов.
Разумеется, это не означает, что риск перебоев с поставками компонентов из-за дефицита природного газа в Германии для ASML исключён полностью. По словам Веннинка, такие вещи можно прогнозировать только в том случае, если цепочка поставок отслеживается на один-два уровня, а когда их количество увеличивается до пяти, всё становится гораздо сложнее. По этой причине ASML не берётся судить, каким будет реальное влияние перебоев с поставками природного газа в Германию на деятельность этого нидерландского холдинга.