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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск сравнил нашу планету с ржавым шариком
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Стенограмма квартального отчёта Tesla традиционно таит немало познавательной информации, которая не всегда непосредственно связана с деятельностью компании, возглавляемой Илоном Маском (Elon Musk). Обсуждая ситуацию с доступностью тяговых аккумуляторов, он в очередной раз заявил об отсутствии нехватки лития на нашей планете, но посетовал на ограниченное количество компаний, вовлечённых в его добычу и переработку. Занятие это, по его словам, весьма прибыльное, и миллиардер уже не первый раз сравнивает переработку лития с печатанием денег.

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Источник изображения: Tesla

Две трети выпускаемых в мире литиевых батарей, по мнению главы Tesla, рано или поздно будут использовать фосфат железа в качестве ключевого сырья. Это обусловлено не только дешевизной самого производственного процесса, но и наличием на нашей планете больших запасов железной руды. Вместе с кислородом, по его словам, они представляют собой самые распространённые на Земле химические элементы в показателях массы. Это даже позволило Маску сравнить нашу планету с «ржавым металлическим шариком».

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Часть аккумуляторных батарей будет дополнительно использовать марганец, а ячейки с содержанием никеля потребуются только машинам с увеличенным запасом хода и авиалайнерам на электротяге, как убеждён Илон Маск. Даже без прогресса в химическом составе аккумуляторных батарей человечество, по его словам, сможет полностью перейти на использование энергии из возобновляемых источников. Нужно лишь больше выпускать батарей по существующим технологиям.

#tesla #илон маск #литиевые аккумуляторы
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