Доставку обещают осуществить к концу месяца.

С момента первой фазы анонса видеокарты Intel Arc A380 на китайском рынке едва прошёл месяц, а её уже можно заказать на одной из популярных местных интернет-площадок по цене около 11 тысяч рублей. Поставка изделия марки GUNNIR обещана 27 июля, так что о фактической доступности товарных видеокарт пока говорить преждевременно.

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Источник изображения: JD

Видеокарта серии Photon снабжается 6 Гбайт памяти типа GDDR6 с 96-разрядной шиной и трёхлетней гарантией, а частота графического процессора в этой версии достигает 2450 МГц.

Источник изображения: JD

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К блоку питания данное изделие подключается через единственный восьмиконтактный разъём, хотя для платы с заявленным уровнем TBP не более 92 Вт подобные меры избыточны. Система охлаждения использует два вентилятора типоразмера 92 мм, общие габариты видеокарты составляют 222 х 114 х 42 мм. На задней панели можно найти три выхода DisplayPort и один порт HDMI 2.0.