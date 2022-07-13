Компания EVGA оснастила флагманский вариант GeForce RTX 3090 Ti серии K|ngp|n Edition не только гибридной системой охлаждения, но и комплектным блоком питания мощностью 1600 Вт, не особо позаботившись о нюансах его подключения к видеокарте. Впрочем, если верить представителям EVGA, это впечатление могло оказаться обманчивым.
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Адаптер питания PowerLink 52U как раз предназначен для подключения старых блоков питания к видеокарте с двумя 16-контактными разъёмами нового типа, которые будут использоваться не только флагманской версией GeForce RTX 3090 Ti в исполнении EVGA, но и видеокартами с поддержкой PCI Express 5.0 или представителями семейства GeForce RTX 40, как ожидается.
Адаптер EVGA позволяет подключить к таким видеокартам блоки питания, обладающие пятью свободными восьмиконтактными разъёмами. Конечно, чисто арифметически таких разъёмов должно было быть шесть, но на фото отчётливо изображены только пять. Сколько будет стоить такой адаптер питания и на каких условиях распространяться, EVGA пока не уточняет.