Пять разъёмов на входе и два на выходе.

Компания EVGA оснастила флагманский вариант GeForce RTX 3090 Ti серии K|ngp|n Edition не только гибридной системой охлаждения, но и комплектным блоком питания мощностью 1600 Вт, не особо позаботившись о нюансах его подключения к видеокарте. Впрочем, если верить представителям EVGA, это впечатление могло оказаться обманчивым.

реклама

Источник изображения: EVGA

Адаптер питания PowerLink 52U как раз предназначен для подключения старых блоков питания к видеокарте с двумя 16-контактными разъёмами нового типа, которые будут использоваться не только флагманской версией GeForce RTX 3090 Ti в исполнении EVGA, но и видеокартами с поддержкой PCI Express 5.0 или представителями семейства GeForce RTX 40, как ожидается.

Источник изображения: EVGA

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Адаптер EVGA позволяет подключить к таким видеокартам блоки питания, обладающие пятью свободными восьмиконтактными разъёмами. Конечно, чисто арифметически таких разъёмов должно было быть шесть, но на фото отчётливо изображены только пять. Сколько будет стоить такой адаптер питания и на каких условиях распространяться, EVGA пока не уточняет.