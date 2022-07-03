Однако покупателей ждет бонус в виде бесплатного блока питания мощностью 1600 Вт

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Новейшая видеокарта серии Kingpin основанная на флагманском графическом процессоре RTX 3090 Ti, выпущенном три месяца назад компанией EVGA наконец поступила в продажу через официальный сайт.

реклама

EVGA Kingpin теперь доступна для покупки по цене 2500 долларов. За эту цену производитель также комплектует свою топовую игровую видеокарту бесплатным блоком питания серии SuperNOVA 1600 P2 с рейтингом 80+ PLATINUM и, как понятно из названия, мощностью 1600 Вт. Интересно, что данный блок питания не имеет 16-контактный разъем питания, совместимый со стандартом PCIe Gen5, поэтому для обеспечения карты энергией потребуются специальные адаптеры.

Модель видеокарты является одной из немногих карт RTX3090 Ti на рынке, имеющая два 16-контактных разъема. Это означает, что требуется шесть 8-контактных кабелей. К счастью для потенциальных покупателей, комплектный блок питания имеет девять разъемов PCIe.

Сложная система охлаждения EVGA RTX 3090 Ti Kingpin имеет четыре вентилятора. Карта использует гибридное решение "все в одном" с 360-мм внешним радиатором с тремя вентиляторами. Четвертый вентилятор установлен на самой карте и обеспечивает хороший поток воздуха для зоны VRM. Эта система охлаждения жидкостного охлаждения аналогична модели FTW3 Hybrid RTX 3090 Ti, которая продается по цене 2200 долларов.

Видеокарта также оснащена встроенной OLED панелью мониторинга, которая может отображать в режиме реального времени информацию о температуре, напряжении, рабочих частотах, а также различную красочную графику. Видеокарта серии Kingpin является моделью премиум-класса, оснащенной дорогой 14-слойной печатной платой, разъемами для контроля напряжения для экстремального разгона и переключателем BIOS с тремя вариантами настроек.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b> RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри



