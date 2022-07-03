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Видеокарта EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN поступит в продажу по цене 2500 долларов
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 Новейшая видеокарта серии Kingpin основанная на флагманском графическом процессоре RTX 3090 Ti, выпущенном три месяца назад компанией EVGA наконец поступила в продажу через официальный сайт.

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 EVGA Kingpin теперь доступна для покупки по цене 2500 долларов. За эту цену производитель также комплектует свою топовую игровую видеокарту бесплатным блоком питания серии SuperNOVA 1600 P2 с рейтингом 80+ PLATINUM и, как понятно из названия, мощностью 1600 Вт. Интересно, что данный блок питания не имеет 16-контактный разъем питания, совместимый со стандартом PCIe Gen5, поэтому для обеспечения карты энергией потребуются специальные адаптеры.

 Модель видеокарты является одной из немногих карт RTX3090 Ti на рынке, имеющая два 16-контактных разъема. Это означает, что требуется шесть 8-контактных кабелей. К счастью для потенциальных покупателей, комплектный блок питания имеет девять разъемов PCIe.

 Сложная система охлаждения EVGA RTX 3090 Ti Kingpin имеет четыре вентилятора. Карта использует гибридное решение "все в одном" с 360-мм внешним радиатором с тремя вентиляторами. Четвертый вентилятор установлен на самой карте и обеспечивает хороший поток воздуха для зоны VRM. Эта система охлаждения жидкостного охлаждения аналогична модели FTW3 Hybrid RTX 3090 Ti, которая продается по цене 2200 долларов.

 Видеокарта также оснащена встроенной OLED панелью мониторинга, которая может отображать в режиме реального времени информацию о температуре, напряжении, рабочих частотах, а также различную красочную графику. Видеокарта серии Kingpin является моделью премиум-класса, оснащенной дорогой 14-слойной печатной платой, разъемами для контроля напряжения для экстремального разгона и переключателем BIOS с тремя вариантами настроек.

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