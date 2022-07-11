Сведения об этом наборе логики стали известны благодаря ASRock.

Одно из явных отличий чипсетов AMD X670E и X670 – это расширенная поддержка PCI Express 5.0 в первом случае, хотя и обычный X670 обеспечит поддержку нового интерфейса как для видеокарт, так и для твердотельных накопителей. Зато ориентированный на корпоративный сегмент чипсет AMD B650 в базовом исполнении обеспечивает лишь работу твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 5.0, игнорируя потребности дискретной графики.

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Как отмечает VideoCardz со ссылкой на добытый список готовящихся к анонсу материнских плат ASRock, в ассортименте продукции AMD появится и набор системной логики B650E, которому положена поддержка PCI Express 5.0 как для твердотельных накопителей, так и для графики.

Источник изображения: AMD

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Отметим, что приоритеты AMD расставлены достаточно грамотно, ведь пока видеокарты с поддержкой PCI Express 5.0 ещё не представлены, а вот твердотельным накопителям всегда требуется больше пропускной способности. И всё-таки, наиболее требовательные корпоративные клиенты получат возможность использовать потенциал нового интерфейса как для SSD, так и для дискретных графических плат.