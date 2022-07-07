Многие средства массовой информации поспешили растиражировать публикацию Financial Times, в которой говорилось о появлении нового лидера на рынке электромобилей в лице китайской компании BYD. Утверждалось, что по итогам первого полугодия она отгрузила более 638 тысяч электромобилей и обошла ранее лидировавшую Tesla с её 564 тысячами машин.
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Желая восстановить справедливость и точность изложения фактов, ресурс Electrek позднее выяснил, что статистика BYD примерно на 50% состояла из подзаряжаемых гибридов, которые используют для передвижения не только электродвигатель и тяговую батарею, но и традиционный ДВС. Если исключить гибриды из статистики BYD за первое полугодие, то Tesla всё равно окажется впереди с большим отрывом, поскольку смогла поставить 564 тысячи электромобилей.