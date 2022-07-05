Компания стремительно наращивает объемы поставок

Китайская компания BYD, занимающаяся производством электрокаров, стремительно наращивает объемы производства – в первом полугодии 2022 года она поставила на рынок более 640 экземпляров машин с электродвигателем, а значит, перегнала основанную знаменитым американским бизнесменом Илоном Маском Tesla, которой за тот же период удалось реализовать только 564 тысячи электромобилей.

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Как пишет Financial Times, Tesla пришлось пересмотреть свои производственные планы из-за вызванных вспышками коронавирусной инфекции жестких локдаунов в Шанхае – именно там у компании расположена одна из крупнейших фабрик, работающих на экспорт. Мощности же BYD в основном размещены в других регионах КНР, гораздо менее пострадавших в рассматриваемый период от COVID-19, и, соответственно, от антикоронавирусных мер. Примечательно, что китайская фирма производит не только электрокары, но и предназначенные для них литийсодержащие аккумуляторные батареи, уступая по объемам их выпуска только CATL. Планирует использовать аккумуляторы BYD даже сама Tesla. Напоследок стоит отметить, что успех китайской компании не был неожиданным – его предрекали многие опытные рыночные аналитики, например, знаменитый инвестор Уоррен Баффетт, которому принадлежат почти 8% акций BYD.