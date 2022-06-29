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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen считает, что главной проблемой для электрификации транспорта станет дефицит батарей
К 2035 году Европа должна будет отказаться от продаж новых машин с ДВС.
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Агентство Reuters поделилось свежими комментариями финансового директора Volkswagen Арно Антлитца (Arno Antlitz) относительно достигнутого странами Евросоюза соглашения о введении с 2035 года запрета на продажу в регионе новых легковых машин с ДВС и лёгких коммерческих фургонов с аналогичным типом силовой установки. Некоторые страны на этапе обсуждения пытались отодвинуть этот рубеж до 2040 года, хотя шансы на небольшие послабления сохраняются и сейчас, ведь к 2026 году страны Евросоюза должны определиться, вписываются ли в принятую концепцию гибридные автомобили.

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Источник изображения: Reuters

По словам финансового директора Volkswagen, для этого автоконцерна принятая цель является достижимой, но главной проблемой на пути к ней является не столько необходимость строить предприятия по выпуску электромобилей, сколько дефицит тяговых аккумуляторов и сырья для них. Volkswagen готова прекратить к 2035 году продажи новых машин с ДВС на территории Европы, но некоторым производителям это может оказаться не под силу. По всей видимости, намёк сделан на корпорацию Toyota Motor, которая сейчас превосходит Volkswagen по количеству ежегодно продаваемых машин, но крайне медленно переходит на аккумуляторные электромобили, отчаянно пытаясь продвигать на рынке гибриды и машины на водородных топливных ячейках.

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Новая концепция, принятая Евросоюзом, пока не носит статуса закона, но после некоторых уточнений вполне может им стать. Toyota подобным тенденциям явно не рада, а потому пытается лоббировать свои интересы не только на внутреннем рынке Японии, но и за его пределами. Власти объединённой Европы стремятся достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

#автомобили #европа #volkswagen #toyota #двс #углеродный след
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SmaSheR
15:39
Просроченной тушенкой тебя кормил условный прапор, так как не успел всю ее своровать и продать до истечения срока годности.
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Муж_ЗАГЛOTA
15:36
из твоего ника мы смогли понять одно: пенис душили -> получается мужик мастурбатор :D
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Муж_ЗАГЛOTA
15:34
гейпарад еще не проснулся :D
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ronoho
15:34
что ты несёшь клоун! ссср развалилась только по тому что маргарет тетчер купила политическую верхушку страны. милиардер горбачёв не даст соврать.
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Муж_ЗАГЛOTA
15:33
а ты у нас еще и пенис АНАЛЬНЫЙ :D Окраинцев не нужно даже обсирать, они давно сами себя обсирают )))
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Муж_ЗАГЛOTA
15:32
и это пенис раскудахтался, член буквы строчит на клаве :D Огонь!
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nsvlnyy
15:31
Смешно это то что ты пишешь. Купи букварь
3DCenter назвал честные цены на видеокарты RTX 3000 и RX 6000: RTX 3090 за $750, а RX 6400 за $100
ronoho
15:31
машины на батарейках мусор! если и рассматривать серьёзно электрокар, то только на топливных элементах.
Volkswagen считает, что главной проблемой для электрификации транспорта станет дефицит батарей
Артём Николаев
15:31
Прикольно, финалочка может быть и 1000 пробьёт в однопотоке. Тогда можно наконец с Хасвелла слезать.
Ранний инженерник Intel Core i9-13900K (ES1) обогнал AMD Ryzen 9 5950X в многопотоке CPU-Z
Мать шешенбека
15:28
США не устраивает союз Германии и РФ. т.к. это технологии + ресурсы, может вырасти такой конкурент, который загнет их самих. Сами то США отлично проживут и без РФ.
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