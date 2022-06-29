Агентство Reuters поделилось свежими комментариями финансового директора Volkswagen Арно Антлитца (Arno Antlitz) относительно достигнутого странами Евросоюза соглашения о введении с 2035 года запрета на продажу в регионе новых легковых машин с ДВС и лёгких коммерческих фургонов с аналогичным типом силовой установки. Некоторые страны на этапе обсуждения пытались отодвинуть этот рубеж до 2040 года, хотя шансы на небольшие послабления сохраняются и сейчас, ведь к 2026 году страны Евросоюза должны определиться, вписываются ли в принятую концепцию гибридные автомобили.
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По словам финансового директора Volkswagen, для этого автоконцерна принятая цель является достижимой, но главной проблемой на пути к ней является не столько необходимость строить предприятия по выпуску электромобилей, сколько дефицит тяговых аккумуляторов и сырья для них. Volkswagen готова прекратить к 2035 году продажи новых машин с ДВС на территории Европы, но некоторым производителям это может оказаться не под силу. По всей видимости, намёк сделан на корпорацию Toyota Motor, которая сейчас превосходит Volkswagen по количеству ежегодно продаваемых машин, но крайне медленно переходит на аккумуляторные электромобили, отчаянно пытаясь продвигать на рынке гибриды и машины на водородных топливных ячейках.
Новая концепция, принятая Евросоюзом, пока не носит статуса закона, но после некоторых уточнений вполне может им стать. Toyota подобным тенденциям явно не рада, а потому пытается лоббировать свои интересы не только на внутреннем рынке Японии, но и за его пределами. Власти объединённой Европы стремятся достичь углеродной нейтральности к 2050 году.