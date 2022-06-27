2035 год – это слишком рано.

Евросоюз собирается отказаться от продаж новых машин с ДВС уже с 2035 года, но даже в Германии у столь агрессивных целей находятся противники, поскольку местная промышленность просто не в состоянии в указанные сроки перестроиться на выпуск исключительно электромобилей и машин на водородных топливных ячейках.

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По информации Reuters, усилиями Toyota продвигающая гибриды на внутреннем рынке Япония готова настаивать на исключении из программных документов G7 по экологии конкретных сроков отказа от продажи новых транспортных средств с ДВС после 2035 года. Вместо этого японские лоббисты настаивают на «значительном увеличении доли машин с нулевыми углеродными выбросами к 2030 году».

Источник изображения: Toyota

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Кроме того, Япония настаивает на отказе от цели довести до 50% долю машин с нулевым углеродным выбросом к 2030 году среди стран «большой семёрки». Цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году Япония пока оспаривать не готова, но очевидно, что крупнейший автопроизводитель в лице Toyota Motor пытается лоббировать свои интересы на глобальном уровне, ведь компания довольно консервативно настроена по отношению к аккумуляторным электромобилям, а в качестве альтернативы углеводородному топливу предлагает использовать в ДВС водород. Итальянские производители суперкаров, кстати, тоже ратуют за сохранение права продавать мощные двигатели внутреннего сгорания при условии их заправки экологически чистыми видами синтетического топлива.